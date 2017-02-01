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Bilişim uzmanları uyarıyor: "Bu hatayı yapmayın"

01 Şubat 2017 Çarşamba, 08:59
Bilişim uzmanları uyarıyor: "Bu hatayı yapmayın"
Bilişim uzmanları uyarıyor: "Bu hatayı yapmayın"

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - "Bir Bilene Sor" söyleşi programında konuşan siber güvenlik ve bilişim uzmanı Çağrı Aslan, mecbur kalmadıkça ortak ağların kullanılmamasıyla ilgili uyarıda bulundu.
Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği "Bir Bilene Sor" söyleşi programına katılan siber güvenlik ve bilişim uzmanı Çağrı Aslan, siber güvenliğe dair kritik bilgiler verildi.
Günümüzde pek çok alanda teknolojiyle etkileşimde olduğumuzun altını çizen Aslan, kişisel güvenliğimizi muhafaza etmek için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle ifade etti: "Artık hemen hemen hepimiz sosyal medya kullanıyor pek çok kişisel bilgimizi bu platformlarda paylaşıyoruz. Açıkçası sizin hesaplarınızı ele geçirmeyi kafasına koyan bir hacker bir şekilde bunu başaracaktır. Fakat bu seviyede bir hacker ile muhtemelen hiç karşılaşmazsınız. Ancak sosyal medya hesaplarını ele geçirmek gibi basit motivasyonları olan kişilerin,'ki bu kişileri tam olarak hacker olarak adlandıramayız' hesaplarınızı ele geçirebilmesi için size dair bir şeyler biliyor olması gerek. Çünkü bu tür işlerin büyük çoğunluğu güvenlik sorusu tahmin etmek üzerine dayalıdır. Dolayısıyla kişisel bilgilerimizi fazlaca tanımadığımız kişilere vermek, en temel risk diyebiliriz. Ayrıca kullandığımız cihazların yazılımlarının güncel olması ve şifrelerimizin ara ara değiştirilmesi gibi uygulamalarla da güvenliğimizi arttırabiliriz."

"Ortak ağlar güvenli değil"
Ortak ağlar üzerinden bağlantı kurmanın ciddi riskler barındırdığını vurgulayan Aslan, "Kablosuz bir ağa bağlanan tüm cihazlar sürekli bir iletişim halindedir. Bu iletişim deyim yerindeyse bir tür bağrışmadır. Yani ağdaki tüm cihazlar birbirleri ile "bağırarak" iletişim kurarlar. Dolayısıyla bu bağrışmalara kulak kabartan bir kimse sizin girdiğiniz internet sitelerinden, şifrelerinize, yazışmalarınızdan, kredi kartı bilgilerinize her türlü bilgiyi elde edebilir. Üstelik bu işlemi uygun yazılımlarla hemen her tür cihazı kullanarak yapabilir. Bu sebeple ben mecbur kalmadıkça ortak ağları tercih etmiyorum" dedi.

Beyaz hacker iş bulabiliyor mu?
Siber güvenlik uzmanlığının kariyer planlarında yer edebilecek bir meslek kolu olduğunu söyleyen Çağrı Aslan, meslektaşlarının hem devlet, hem de özel şirketler bünyesinde istihdam edilebilecekleri gibi çeşitli kurum ve firmalara da danışmanlık hizmeti verebileceklerini kaydetti.
"Zaman zaman kurum ve firmalara ilişkin ciddi güvenlik açıklarını ortaya çıkaran hackerların bu firmalarca işe alındığını belirten Aslan, konuşmasına şöyle devam etti: "Kurumlar, bu açıkları kötü niyetli kişiler bulmadan önce bizim çalışanlarımız bulsun ve bir mağduriyet yaşamadan açıklarımızı kapatalım düşüncesindedirler. Elbette bir kurumun açığını bulan her hacker istihdam edilecek diye bir kaide yok. Ancak gerekli eğitimleri alıp sertifika edindikten sonra ortalama bir bilgisayar kullanıcısı da iki yıl içerisinde ciddi bir yetkinlik kazanabilir. Dürüst olmak gerekirse Türkiye şartlarında son derece tatmin edici ücretlerle de çalışmaya başlayabilirler. Bu alana ilgi duyan herkese, legal sınırlar içinde kalmak kaydıyla bu işe eğilmelerini tavsiye ederim."
(HB-BA-Y)

01.02.2017 09:04:22 TSI
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