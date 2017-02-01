YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri'de 38 gıda ürünü daha tescillenecek

Kayseri'de 38 gıda ürünü daha tescillenecek



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescili yapılan 200 coğrafi işaretin 10'unun Kayseri'ye ait olduğunu belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, 38 farklı ürünle ilgili coğrafi işaret ve geleneksel ürün çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Coğrafi işaretleri, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretler biçiminde tanımlayan İl Müdürü Kamil Akçadırcı, "Coğrafi işaret tescili yerel niteliklerine bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlar. Örneğin pastırma ve mantı için 'Kayseri' ibaresi, halı için 'Yahyalı' ibaresi, baklava için 'Gaziantep' ibaresi belirli bir kalitenin işareti olarak ortaya çıkmaktadır." dedi.

Coğrafi işaret tescili ile taklitçiliğin önüne geçildiğini kaydeden İl Müdürü Kamil Akçadırcı, yöresel ürün kategorisine giren ürünlerin piyasa değerinin yüzde 20 daha üstünde satıldığına dikkat çekti. Bu kapsamda Kayseri'de yapılan çalışmadan coğrafi işaret ya da geleneksel ürün tescili alabilecek 38 ürün belirlendiğini ifade eden İl Müdürü Kamil Akçadırcı, "Develi Gacer Buğdayı, Cırgalan Biberi, Erkilet Kedi Bacağı, Bezdirme, Nevzine, Pöç Tandır Kebabı, Cehri, Pırtımpırt Yemeği, Gömeç Fasulyesi, Pınarbaşı Çerkez Peyniri ,Kayseri Taşı ve Sarız Kilimi gibi 38 ürüne dair çalışma yapılacaktır." diye konuştu.

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurusu

Coğrafi işaretlerin tescil işlemlerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Türk Marka ve Patent Kurumunca yürütüldüğünü dile getiren İl Müdürü Kamil Akçadırcı, söz konusu başvurulara dair şu bilgileri verdi:

"Resmi Gazete'nin 10 Ocak 2017 tarihli nüshasında yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanunu ile coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvurularının süresi altı aydan üç aya indirilerek tescil süresi üç ay kısaltılmış, ilan ücreti kaldırılarak tescil maliyetleri azaltılmıştır. Doğal ve beşerî unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden kanunda belirtilen şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi şartıyla, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından yararlanır. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescili için, üretici grupları, ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili dernekler, vakıflar ve kooperatifler, ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici başvuruda bulunabilir."

(SK)



01.02.2017 09:05:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER