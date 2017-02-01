01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakam çığdan son anda kurtuldu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:13
Kaymakam çığdan son anda kurtuldu
Kaymakam çığdan son anda kurtuldu

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Serhat Karabektaş, Van'dan Bahçesaray'a gittiği sıra 20 metre önlerinde çığ düşmesi sonucu büyük tehlike atlattı.
Bahçesaray Kaymakamı Serhat Karabektaş, Van'dan Bahçesaray'a gitmek için yola çıktı. Bahçesaray'a gittiği sıra 20 metre önlerine aniden çığ düştü. Çığ düşmesi ile büyük bir tehlike atlatan Kaymakam Karabektaş ve yanındakiler durumu karayolları ekiplerine bildirdiler. Bölgede çalışama yapan ekipler, hemen olay yerine giderek yolu açtılar. Yol açıldıktan sonra kaymakam ve beraberindekiler Bahçesaray'a gittiler.
(EKİP-ŞAK-Y)

01.02.2017 09:18:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta terör operasyonları
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONLARI
Edremit Sevgi Evlerinde değerlendirme toplantısı
YEREL

EDREMİT SEVGİ EVLERİNDE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
DAKA'nın 2017 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

DAKA'NIN 2017 YILI İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Edremit'te istişare toplantısı
YEREL

EDREMİT'TE İSTİŞARE TOPLANTISI
Van'daki bebek cinayeti
YEREL

VAN'DAKİ BEBEK CİNAYETİ
Van'da FETÖ operasyonu
YEREL

VAN'DA FETÖ OPERASYONU
Van'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

VAN'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Van'da zehirlenmelere karşı bilgilendirme çalışması
YEREL

VAN'DA ZEHİRLENMELERE KARŞI BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI
Vali Yardımcısı Aslan'dan Müdür Yanmaz'a ziyaret
YEREL

VALİ YARDIMCISI ASLAN'DAN MÜDÜR YANMAZ'A ZİYARET
Vanlı talihliler arabalarına kavuştu
YEREL

VANLI TALİHLİLER ARABALARINA KAVUŞTU
&quot;Borcu finanse etmek problem&quot;
YEREL

"BORCU FİNANSE ETMEK PROBLEM"
Van'da erkek nüfusu kadın nüfusundan daha fazla
YEREL

VAN'DA ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSUNDAN DAHA FAZLA
Siyasi ve idareciler Van için neler söylediler
YEREL

SİYASİ VE İDARECİLER VAN İÇİN NELER SÖYLEDİLER
Muhtarlardan Genel Sekreter Yaşar'a ziyaret
YEREL

MUHTARLARDAN GENEL SEKRETER YAŞAR'A ZİYARET
Kaymakamı Uçar'dan şehit Araz'ın ailesine ziyaret
YEREL

KAYMAKAMI UÇAR'DAN ŞEHİT ARAZ'IN AİLESİNE ZİYARET
AFAD'dan &quot;Temel afet bilinci ve yangın&quot; eğitimi
YEREL

AFAD'DAN "TEMEL AFET BİLİNCİ VE YANGIN" EĞİTİMİ
Kaymakam Dündar'ın esnaf ziyareti devam ediyor
YEREL

KAYMAKAM DÜNDAR'IN ESNAF ZİYARETİ DEVAM EDİYOR
Van'da yaban hayvanlarına yem desteği
YEREL

VAN'DA YABAN HAYVANLARINA YEM DESTEĞİ
İlçe idare şube başkanları toplantısı
YEREL

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI
Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı
YEREL

VAN-BAHÇESARAY YOLU ULAŞIMA AÇILDI