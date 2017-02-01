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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Hatay'da elektrik kesintisi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:16
Hatay'da elektrik kesintisi

HATAY (İHA) - Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçesinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Şubat Cuma günü, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Kurtderesi, Deniz ve Mağaracık mahalleleri ile Mağaracık İlköğretim Okulu, Sağlık Ocağı ve İçme Suyu Trafosuna 02:00-04:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)

01.02.2017 09:22:08 TSI
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