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Nevvar Salih İşgören Vakfı'ndan 80 öğrenciye burs



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Nevvar Salih İşgören Vakfı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile burs protokolü imzaladı. Protokol kapsamında 80 öğrenciye aylık 200 TL burs verilecek.



Nevvar Salih İşgören Vakfı ve İKÇÜ arasında 80 öğrenciye verilecek bursu kapsayan protokol imzalandı. İKÇÜ Rektörlüğü'nde düzenlenen törende, Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun ve İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan protokole imza attı. Törende Urgun ve Akhan'ın yanı sıra Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mülayim Altınkalp de hazır bulundu. Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun, bir önceki burs döneminde 500 olan bursiyer öğrenci sayısını, bu dönemde artırma hedefinde önemli bir ivme yakaladıklarını söyledi.



Aylık 200 TL burs

Vakıf olarak hayırseverlerin isimlerinin yaşatılmasının kendileri için her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Urgun, "Eğitim alanındaki hayır işlerini önemsiyoruz. 2017'de burslar konusunda 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, şehit Mehmetçik ve gazilerimiz, görevlerinde fedakarca çalışan emniyet personeli yakınlarına öncelik veriyoruz. Yine üniversitelerimiz ile ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği veriyoruz. Bu kapsamda Dokuz Eylül Üniversitesi ile bir protokol yapmıştık. Şimdi de daha önce kapsamlı bir altyapıyla İKÇÜ Medya Merkezi kurulması ve burs sağlama adına protokol imzaladığımız İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde bu yıl da bu geleneği sürdürüyoruz. Bu yıl 80 öğrenciye aylık 200 TL burs verilmesi için protokol imzalıyoruz. Eğitim ve sağlık alanının yanı sıra, şehit ve gazilerimizin bize emanet edilen ailelerine de elimizden geldiğince destek olmak için İzmir Valisi Sayın Erol Ayyıldız'ın teşvikleriyle, farklı alanlarda hayır işlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.



İKÇÜ Medya Merkezi açılacak

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan ise, öğrencilerin akademik süreçlerine burs destekleriyle katkıda bulunan Nevvar Salih İşgören Vakfı'na öğrencileri ve aileleri adına teşekkür etti. Rektör Akhan, "İzmir'de örnek hayır işlerine imza atan İşgören çiftinin bu geleneğini sürdürüyor olmalarından dolayı vakıf mütevellisini ve yönetimini kutluyorum. İnanıyorum ki daha önce İKÇÜ Medya Merkezi ve bugün burs için attığımız imzalar, başka pek çok alanda işbirliklerini de getirecek. Yakın zamanda öğrencilerimizin uygulama eğitimi alacakları İKÇÜ Medya Merkezi'nin açılışında da bir arada olmayı diliyorum" diye konuştu.

(CA)



01.02.2017 09:27:02 TSI

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