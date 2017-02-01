YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elektrikli soba can aldı

Elektrikli soba can aldı



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Çakırlı köyünde elektrikli sobadan çıkan yangında 91 yaşındaki yaşlı adam dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay sabaha karşı köyde tek başına yaşadığı öğrenilen 91 yaşındaki Halil Keskin, elektrik sobasını fişe takıp yatıp uyuya kaldı. Bir süre sonra evde yangın başladı. Tavanın tahta olması ile tüm oda alev alınca yaşlı adam dumandan boğularak hayatını kaybetti. Keskin'e ait evin kiremitlerinden duman çıktığını gören vatandaşların fark etmesi ile durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler alevleri söndürerek yangını kontrol altına alırken polis ekipleri içeride yaptıkları incelemede yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı. Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yangının, evde bulunan elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tespit edildi.

(GD)



01.02.2017 09:44:09 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER