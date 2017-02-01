Başkan Albayrak yeni müftüye görevinde başarılar diledi
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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Müftülüğü görevine atanan İsmail İpek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.
Başkan Albayrak ile süre görüşen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler edinen İpek, Başkan Albayrak'a çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaretten memnunluk duyduğunu belirten Başkan Albayrak, Müftü İsmail İpek'e yeni görevinde başarılar diledi.
(HLD-MEF-Y)
01.02.2017 09:44:15 TSI
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