Vali vatandaşlarla buluştu
(Fotoğraflı)
Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ,"Halkla Buluşma Günleri" kapsamında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Karacakılavuz mahallesinde vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Ceylan, vatandaşların taleplerinin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Ziyarete Vali Mehmet Ceylan'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca ve diğer yetkililer katıldı.
(HLD-MEF-Y)
01.02.2017 09:47:34 TSI
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