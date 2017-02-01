01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Lapseki'de sürek avı toplantısı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:42
Lapseki'de sürek avı toplantısı
Lapseki'de sürek avı toplantısı

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü bünyesinde bulunan avcılar tarafından domuz zararları ile mücadele kapsamında sürek avı bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü bünyesinde bulunan avcılar tarafından domuz zararları ile mücadele kapsamında sürek avı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Güven Kıraathanesinde gerçekleşen toplantıya farklı yaş gruplarından sporcular avcılar katıldı. Kulüp Başkanı Hakan Can yaptığı bilgilendirmede, "Şuanda av sezonunu kapattık. Köylerden gelen şikayetler oluyor. Ekin alanlarını talan eden domuz sürüleri var. Bizlerde avcılar olarak organizasyonlar düzenleyerek domuz sürek avına katılma kararı aldık. Elbette ki domuzlar doğaya faydalı fakat fazlası zarar verebiliyor. Hem ekin yerlerini korumak hem de kontrollü üremeye katkı sağlamak adına sürek avları yapacağız" dedi.
(GD)

01.02.2017 09:47:53 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

ÇOMÜ 2017 bütçesi onaylandı
YEREL

ÇOMÜ 2017 BÜTÇESİ ONAYLANDI
Lapseki'de asker uğurlaması
YEREL

LAPSEKİ'DE ASKER UĞURLAMASI
Çanakkale İŞKUR'dan Küçükkuyu beldesine destek
YEREL

ÇANAKKALE İŞKUR'DAN KÜÇÜKKUYU BELDESİNE DESTEK
Lapseki devlet hastanesinde hızlı kan testi uygulaması
YEREL

LAPSEKİ DEVLET HASTANESİNDE HIZLI KAN TESTİ UYGULAMASI
Elektrikli soba can aldı
YEREL

ELEKTRİKLİ SOBA CAN ALDI
Biga Belediyesi Fen laboratuvarı açıldı
YEREL

BİGA BELEDİYESİ FEN LABORATUVARI AÇILDI
Mahsur kalan vatandaşı AFAD kurtardı
YEREL

MAHSUR KALAN VATANDAŞI AFAD KURTARDI
Lapseki'de 50 bin adet lale dikimi
YEREL

LAPSEKİ'DE 50 BİN ADET LALE DİKİMİ
Yılın en büyük deve güreşi, 5 Şubat'ta Biga'da
YEREL

YILIN EN BÜYÜK DEVE GÜREŞİ, 5 ŞUBAT'TA BİGA'DA