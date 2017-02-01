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Lapseki'de sürek avı toplantısı



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü bünyesinde bulunan avcılar tarafından domuz zararları ile mücadele kapsamında sürek avı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü bünyesinde bulunan avcılar tarafından domuz zararları ile mücadele kapsamında sürek avı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Güven Kıraathanesinde gerçekleşen toplantıya farklı yaş gruplarından sporcular avcılar katıldı. Kulüp Başkanı Hakan Can yaptığı bilgilendirmede, "Şuanda av sezonunu kapattık. Köylerden gelen şikayetler oluyor. Ekin alanlarını talan eden domuz sürüleri var. Bizlerde avcılar olarak organizasyonlar düzenleyerek domuz sürek avına katılma kararı aldık. Elbette ki domuzlar doğaya faydalı fakat fazlası zarar verebiliyor. Hem ekin yerlerini korumak hem de kontrollü üremeye katkı sağlamak adına sürek avları yapacağız" dedi.

(GD)



01.02.2017 09:47:53 TSI

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