Minimal Kalite Kriterleri toplantısı
(Fotoğraflı)
Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da 3 ayda bir kanser taramaları pozitif çıkan kişileri değerlendirmek amacıyla, Minimal Kalite Kriterleri toplantısı yapıldı.
Her 3 ayda bir kanser taramaları pozitif çıkan kişileri değerlendirmek amacıyla yapılan 2016 yılı Ekim-Aralık dönemine ait Minimal Kalite Kriterleri toplantısı Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Cengiz Becerir başkanlığında Genel Sekreterlik toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi Müdür Yardımcısı Dr. Egemen Yavaş ve Kanser Şubesi Çalışanı Gamze Ayna katıldı. Toplantı, yapılan değerlendirme ve bilgi alışverişin ardından sona erdi.
(HLD-MEF-Y)
01.02.2017 09:50:09 TSI
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