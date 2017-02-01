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Final müsabakalarında ter döktüler, madalyaları takan isimlerden oldular



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Türkiye Karate Federasyonunun faaliyet yer alan Türkiye'nin en iyi karatecilerinin bir araya geldiği Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası sona erdi. Müsabakalara Tekirdağ'dan katılan 5 sporcu kıyasıya mücadele ederek memleketlerine madalyayla geri döndüler.

Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, 19 Ocak günü açılış seremonisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Müsabakanın açılış töreni hakemlerin kata gösterisi ile görsel şölene döndü.

Türkiye Karate Federasyonu'nun en önemli organizasyonları arasında yer alan Türkiye Veteranlar ve Büyükler Karate Şampiyonası, Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda yapılan Veteranlar müsabakaları ile başladı. 37 ilden yaklaşık 150 sporcunun tatamiye çıktığı ilk gün müsabakalarının sabah seansında kadın ve erkeklerde kata ile kumite elemeleri yapıldı.

Karate Büyükler Şampiyonasında final müsabakalarında Tekirdağ'dan katılarak şampiyonluk için ter döken sporculardan, 36-40 yaş Kata Erkekler Veteranlar- Murat Kıroğlu 3'üncü, 46-50 Yaş +60 kilogramda Kumite Bayan Veteranlardan Gülfer Aksu 2'nci, 61 kilogramd Bayanlar Büyük Kumite Neşe Kıymet Diker 3'üncü, +84 kilogramda Erkekler Büyük Kumite-Alperen Doğan 2'nci, 75 kilogramda Erkekler Büyük Kumite - İbrahim Hakkı Özbay 3'üncü'lüğü elde ederek madalyayı takan isimlerden oldu.

(HLD-MEF-Y)



01.02.2017 09:52:54 TSI

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