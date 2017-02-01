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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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İzmit'te geri dönüşüm ve atık toplama çalışmaları sürüyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:51
İzmit'te geri dönüşüm ve atık toplama çalışmaları sürüyor
İzmit'te geri dönüşüm ve atık toplama çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ilçe genelindeki geri dönüşüm ve atık toplama çalışmalarına hız verdi.
İzmit Belediyesi geri dönüşüm projeleri kapsamında ayda ortalama 800 ton ambalaj atığı toplandığı açıkladı. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda toplanan ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle ekonomiye önemli katkılar sağlanıyor.
Yetkililer, ambalaj atıklarını 10 araç ve 20 personel ile haftanın 7 günü topladıklarını belirterek, "Çalışmaları şehir içindeki trafik yoğunluğuna göre yürütmekteyiz. Şehir içinde gündüzleri araç yoğunluğu olduğundan ambalaj atıklarını geceleri, trafiğin normal olduğu yerlerdeki atıklar da gün içinde alıyoruz. Toplanan her atığın geri dönüşümü sağlanıyor. Böylelikle hem ağaçlar kesilmekten kurtarılıyor hem de ekonomiye önemli katkı sağlamış oluyoruz" dediler.
(İG-İÇ)

01.02.2017 09:56:33 TSI
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