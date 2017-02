YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehirli karateciler, takım halinde şampiyon oldu

KOCAELİ (İHA) - Sakarya'da devam eden Karate Liginin dördüncü etabında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler, takım halinde şampiyon oldu.

Türk karatesinin en prestijli alt yapı turnuvaları arasında yer alan ve beş etaptan oluşan Sakarya Karate Turnuvası'nın dördüncü etabı Sakarya Hendek'te yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler, Sakarya'da yapılan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan İller Arası Karate Şampiyonası'nda yine fırtına gibi esti. Sakarya Hendek Spor Salonu'nda yapılan ve 13 ilden, 38 kulübün katıldığı şampiyonada bin 100 sporcu mücadele etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ise turnuvaya 70 sporcuyla katıldı. Turnuvada Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu karateciler minikler, ümitler ve yıldızlar kategorilerinde on iki altın, sekiz gümüş, on bronz madalya olmak üzere toplam otuz madalya kazandı. Üçüncü etaba göre madalya sayısını ikiye katlayan mavi beyazlılar genel klasmanda ise on iki takımı geride bırakarak şampiyon oldu. Önümüzdeki ay yapılacak beşinci etap müsabakalarının ardından Sakarya turnuvası sona erecek.

