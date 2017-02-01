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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Çanakkale İŞKUR'dan Küçükkuyu beldesine destek

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:55
Çanakkale İŞKUR'dan Küçükkuyu beldesine destek
Çanakkale İŞKUR'dan Küçükkuyu beldesine destek

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından ilçede çalışma başlatıldı.
Felaket sonucu, çevre temizliğine destek amacıyla Küçükkuyu Belediyesi tarafından 'Toplum Yararına Program' proje teklifi Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne sunuldu. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün onayı ile proje protokolü Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Çalışkan ve Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan tarafından imzalandı. Proje kapsamında düzenlenen Toplum Yararına Program 1 şubat - 29 nisan 2017 tarihleri arasında olacak şekilde 10 kişi ile başlatıldı. Program süresince çalışanların güncel asgari ücret üzerinden maaşları ve 5510 Sayılı Kanunun 4/a kapsamında sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Çalışanlar, Küçükkuyu Beldesinde 3 ay süre ile çevre temizliği görevinde çalışacaklar. Projenin toplam maliyeti 65 bin 323 TL. Çanakkale İŞKUR İl Müdürü Ali Çalışkan "Kamu kurum ve kuruluşlarında, altyapı çalışmaları, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, temizlik gibi vasıf gerektirmeyen işlerde 'Toplum Yararına Program' kapsamında vatandaşlarımıza geçici istihdam sağlıyoruz, bu program işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve doğal afetlerde de uygulanabiliyor" dedi.
(GD)

01.02.2017 09:59:17 TSI
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