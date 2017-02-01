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Nevşehir'in ilçe nüfusları açıklandı



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Nevşehir il genelinin nüfusunun 290 bin 895 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık 2016 yılı itibarıyla adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Nevşehir il genelinin nüfusunun 143 bin 698'i erkek, 147 bin 197'sinin kadın olmak üzere nüfusunun 290 bin 895 olduğu açıklandı. Nevşehir il merkezinin nüfusu ise Aralık 2016 yılı itibarıyla 102 bin 997 olduğu açıklandı.

TÜİK tarafından açıklanan nüfusa göre Nevşehir'in nüfus anlamında en yoğun olduğu ilçe 21 bin 80 kişi ile Ürgüp ilçesi olurken nüfusunun en düşük olduğu ilçe ise 5 bin 174 kişi ile Hacıbektaş ilçesi oldu.

"Acıgöl ilçesinin nüfusu 49 kişi arttı"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nüfus sayısına göre Acıgöl ilçesinin nüfusu 49 kişi arttı.

TÜİK tarafından 2016 Aralık ayı itibarıyla Nevşehir'in Acıgöl ilçesinin nüfusu 5 bin 797 olarak açıklandı. 2015 yılında Acıgöl merkez ilçesinin nüfusunun açıklanmasının ardından 2016 yılından nüfusu 49 kişi arttı.

"Avanos ilçe nüfusu 69 kişi azaldı"

Nevşehir'in Avanos ilçesinin nüfusu son açıklanan nüfus sayısına göre geçen yıla göre 69 kişi azaldı.

TÜİK tarafından Aralık 2016 yılı itibarıyla Avanos ilçesinin nüfusunun 13 bin 436 olduğu açıklanırken ilçenin 2015 yılı nüfusu ise 13 bin 505 olarak açıklanmıştı. Açıklanan son nüfus sayımı sonrasında ise Avanos ilçesinin nüfusu 69 kişi azaldı.

"Derinkuyu ilçesinin nüfusu 10 bin 877 oldu"

Derinkuyu ilçesinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre açıklanan nüfus sayımı 10 bin 877 oldu.

TÜİK tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Aralık 2016 yılına göre Derinkuyu ilçesinin nüfusunun 10 bin 877 olduğu açıklandı. İlçenin 2015 nüfusunun 10 bin 814 olarak açıklanmasının ardından geçtiğimiz bir yıl içerisinde ilçe nüfusu 63 kişi artış gösterdi.

"Gülşehir ilçe nüfusu 12 bin 128 olarak açıklandı"

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2016 nüfus sayısı sonrasında Nevşehir'in nüfus yoğunluğu yaşandığı üçüncü ilçesi oldu.

TÜİK tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre yapılan nüfus sayımı sonrasında Gülşehir ilçesinin Aralık 2016 yılı itibarıyla nüfusunun 12 bin 128 olduğu açıklandı. Gülşehir ilçesinin 2015 yılı nüfusunun 12 bin 222 olarak açıklamasının ardından ise ilçe nüfusu 94 kişi azaldı.

"Hacıbektaş ilçe nüfusu 97 kişi artış gösterdi"

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinin nüfusu son açıklanan nüfus sayımı ile birlikte 97 kişi arttı.

Hacıbektaş ilçesinin nüfusu Aralık 2016 yılı itibarıyla 5 bin 174 olarak açıklandı. İlçenin 2015 yılından açıklanan nüfusunun 5 bin 77 olarak açıklanmasının ardından aradan geçen bir yıllık sürenin ardından nüfusunda 97 kişilik artış yaşandı.

"Kozaklı ilçe nüfusu 164 kişi azaldı"

Kozaklı ilçe merkezinin nüfusu son açıklanan sayım ile birlikte 164 kişi azaldı.

Kozaklı ilçe nüfusu Aralık 2016 yılı itibarıyla 13 bin 873 olduğu açıklandı. İlçe nüfusunun 2015 yılında açıklanan nüfusunun 14 bin 37 olduğu açıklanmasının ardından aradan geçen bir yıl içerisinde ilçe nüfusu 164 kişi azaldı.

"Ürgüp'ün nüfusu 451 kişi arttı"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre yapılan nüfus sayımının ardından Ürgüp ilçe nüfusu 451 kişi arttı.

TÜİK tarafından Nevşehir'in Ürgüp ilçe nüfusunun 21 bin 80 olduğu açıklandı. İlçenin nüfusunun 2015 yılında 20 bin 629 olarak açıklanmasının ardından aradan geçen bir yıl içinde ilçe nüfusu 451 kişi artış gösterdi.

(COŞ-SK)



01.02.2017 10:01:19 TSI

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