Lapseki'de asker uğurlaması
(Fotoğraflı)
Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 97/1 tertip askerler davul ve klarnet eşliğinde uğurlandı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 97/1 tertip askerler davul ve klarnet eşliğinde uğurlandı. İskele meydanına toplanan asker adayları arkadaşlarıyla birlikte güle oynaya vedalaştı. 97/1 tertip asker adayı Birkan Çalışkan, "Vatani borcumuzu ödemeye gidiyoruz" dedi. Ailesi ve arkadaşları tarafından vatani görevine gönderilen Çalışkan "Her Türk genci gibi bende vatani yükümlülüğümü yerine getirmeye gidiyorum. Vatan borcu namus borcudur" dedi.
(GD)
01.02.2017 10:02:56 TSI
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