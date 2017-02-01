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ÇOMÜ 2017 bütçesi onaylandı



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) 2017 yılı bütçesi onaylandı. Buna göre 2017 yılında ÇOMÜ için bütçe ödeneği 277 milyon 356 bin TL oldu.

Onaylanan verilere göre ÇOMÜ bütçesinde en büyük payı, 40 milyon TL ile tamamı yenilecek olan Eğitim Fakültesinin giderleri oluşturuyor. Yaklaşık 40 bin metrekare alana inşa edilecek ve beş bloktan oluşacak Yeni Anafartalar Kampüsünde, Yönetim Birimleri, Yemekhane, Eğitim Fakültesi Binası, Güzel Sanatlar Eğitimi Binası, Devlet Konservatuvarı Binası, Kongre Merkezi, Öğrenci Merkezi (Kütüphane, Sığınak, Öğrenci Toplulukları Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi) Kapalı Otopark, Servis Alanları ve Çanakkale'ye de hizmet verecek olan 500 kişilik Kapalı Spor Salonu yer alacak.

ÇOMÜ bütçesinde bir diğer önemli kalemi ise 20 milyonu inşaat, 2 milyonu makine giderleri olmak üzere 22 milyon TL ile ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinin giderleri oluşturuyor. 80.000 m2 kapalı alan, 8 blok ve tüp geçit bağlantıları, Kanser Tarama Merkezi, Tüp Bebek Ünitesi ve Organ Nakil Merkezi, 600 yatak kapasiteli, 15 adet ameliyathane, 250 kişilik konferans salonu, 15 Adet Derslik ve çevre düzenlemeleriyle Çanakkalelilerin ve çevre illerin sağlıkla ilgili ihtiyacını karşılayacak olan hastanenin yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

2017 yatırım planlarında eğitim yatırımlarında da bir artış oldu. 14 Milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkartılan derslik yapımı giderlerinde yüzde 42.6 oranında artış gözlemlendi. ÇOMÜ bütçesinde alt yapı yatırımları başlığı altında ise 4 milyon 400 bin lira bütçe yer alıyor. Söz konusu kalem geçen yıl 3 milyon 250 bin TL civarındaydı. ÇOMÜ'de akademik kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiren, proje destek birimi Bilimsel Araştırmalar Projelerinde ise bütçe 2 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, "Üniversitemizin her geçen gün gelişme kaydettiğini görüyoruz. Artan öğrenci ve akademisyen sayısı, fiziki imkânların geliştirilmesi, açılan yeni bölümler üniversitemizin, Çanakkale'nin tarihi, doğası, kültürü, turizmi ile daha cazip hale gelmesini sağlıyor. Eğer bir üniversitede bilimsel araştırma, projeler en çok konuşulan ve değer verilen şey haline getirilirse, bu sonuç olarak sizin tavırlarınızı, yaklaşımlarınızı etkiler. Bu anlamda biz üniversitemizde çok uzun süredir bu ihmal edilmiş olan kültürü oluşturma sürecini başlattık, etrafımızda en çok bu konuyu konuşur hale geldik. Bu, üniversitemizde gittikçe yaygınlaşıyor ve bugün BAP'a ayrılan bütçenin artışından da bunu anlamak mümkün.

ÇOMÜ'ye verdiğimiz değeri üniversiteye ayrılan yatırım ödeneklerinden çok iyi görebiliriz. 2017 yılında ÇOMÜ'ye 277 milyon 356 bin TL bütçe ayrıldı. Öğrenci sayımız 49 binin üzerine çıktı. Yeni açılan bölümlerle daha da artacak. İnşaat, alt yapı çalışmalarımız da sürecek. Yeni yatırım planlarımızın üniversitemiz ve şehrimiz açısından hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(GD)



01.02.2017 10:07:33 TSI

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