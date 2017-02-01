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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Metehan Şahiner "Esaretim Sensin"de başrolde

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:02
Metehan Şahiner "Esaretim Sensin"de başrolde
Metehan Şahiner "Esaretim Sensin"de başrolde

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurumlu ünlü dizi oyuncusu Metehan Şahiner, Fox TV'de yayınlanan "Esaretim Sensin" dizsinin başrol oyuncularından biri oldu. İlk iki bölümü büyük ilgi gören dizide Kerim karakterini canlandıran Metehan Şahiner, performansı ile dizi eleştirmenlerinden tam not aldı.
Daha önce Show TV'de yayınlanan "Deniz Yıldızı" ve Fox TV'de yayınlanan "Unutma Beni" isimli dizilerde rol alan ünlü oyuncu Metehan Şahiner, bu kez bir dizinin başrol oyuncularından biri oldu. Fox TV'de yayınlanmaya başlayan "Esaretim Sensin" isimli dizinin başrol oyuncularından olan 23 yaşındaki Metehan Şahiner, başarılı bir grafik sergiliyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü 3.sınıf öğrencisi Metehan Şahiner, ilk profesyonel dizi oyunculuğuna Fox TV'de yayınlanan "Unutma Beni" adlı dizi ile başlamıştı. 95 bölümde oynayan Metehan Şahiner, daha sonra Show TV'de yayınlanan "Deniz Yıldızı" adlı diziye transfer olmuştu. Yapımcı ve yönetmenlerin gelecek gördükleri Metehan Şahiner, bu kez Fox TV'de yayınlanmaya başlayan "Esaretim Sensin" isimli yeni dizide Kerim karakterini canlandırıyor. İlk iki bölümü büyük beğeni toplayan dizi, hafta içi hergün 18.00'de izleyicisiyle buluşuyor.
Metehan Şahiner'in gösterdiği performans dizi eleştirmenlerinden tam not alırken, hayran kitlesini de artırdı. Genç yaşına rağmen rolünü büyük bir ustalıkla gerçekleştiren Metehan Şahiner, geleceğin aktörleri arasına adını daha şimdiden yazdırdı.
Çekimleri Focus Film tarafından Ankara'da yapılan dizinin yönetmenliğini Hülya Özyıldırım ve Ayşe Tügen, yapımcılığını ise Nilgün Sağyaşar üstlendi.
(ERZ-AA-Y)

01.02.2017 10:07:36 TSI
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