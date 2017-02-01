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Buca'nın 6 bin 449 pırlantası çok mutlu

- Pırlanta Merkezlerine yoğun ilgi



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İZMİR (İHA) - Yoğun talep doğrultusunda Pırlanta Merkezleri'nin sayısını 2019 yılına kadar 10'na yükseltmeyi planlayan Buca Belediyesi, 7. Pırlanta Merkezi'ni mart ayında Yenigün Mahallesinde hizmete girecek olan semt evine açacak.



Buca Belediyesi'nin Buca'da yaşayan ev hanımı annelerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için 3-6 yaş arası çocuklarına günde 3 saat süreyle geçici bakım hizmeti verilen Pırlanta Merkezleri minik Bucalıların akınına uğruyor. İlki 2014 yılında kapılarını açan ve sayıları kısa sürede 6'ya ulaşan Pırlanta Merkezleri, 6 bin 449 çocuğa ücretsiz geçici bakım hizmeti veriyor. Bu yoğun talep doğrultusunda Pırlanta Merkezleri'nin sayısını 2019 yılına kadar 10'na yükseltmeyi planlayan Buca Belediyesi, 7. Pırlanta Merkezi'ni Yenigün Mahallesinde martta hizmete girecek olan semt evine açacak.



6 Pırlanta Merkezi, 6 bin 449 pırlanta

3-6 yaş arası çocuklara günde 3'er saat ücretsiz geçici bakım hizmeti verilen Pırlanta Merkezleri'nin ilki 2014 yılında Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi bünyesinde kuruldu. Gelen yoğun talepler sonucunda sayıları bugün 6'ya ulaşan Pırlanta Merkezleri'ne 2017 yılında yenileri eklenecek. Gediz, Kozağaç, Çamlıkule, Şirinyer, Ufuk ve Betontaş'ta hizmet veren Pırlanta Merkezleri, Bucalı kadınların çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakıp, toplumsal yaşama katılmak için kendilerine vakit ayırabilme olanağı sağlıyor. Merkezlerden yararlanan minik pırlantalar ise profesyonel öğretmenler eşliğinde eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor. Türkiye'de hayata geçirilen örnek projeler arasında yer alan Pırlanta Merkezleri, 6 farklı adreste toplam 6 bin 449 minik Bucalı'ya hizmet veriyor.



2019'a kadar 10 Pırlanta Merkezi

Bucalı kadınların talepleri doğrultusunda harekete geçen Buca Belediyesi de örnek projeyi kentin geneline yaymak çalışmalarını sürdürüyor. Pırlanta Merkezlerinin 7.'si mart ayında Yenigün Mahallesinde hizmete girecek olan semt evinde açılacak. 2017 yılında Buca Koop ve Yeşilbağlar Mahallelerinde de Pırlanta Merkezi açmak için hazırlıklarını sürdüren Buca Belediyesi 2019 yılına kadar merkezlerin sayısını 10'na çıkarmayı hedefliyor.

(CA)



01.02.2017 10:08:14 TSI

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