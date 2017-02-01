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Rektör Akgül'den Vali Tapsız'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette KMÜ Rektörlüğü görevine atanması nedeniyle Prof. Dr. Akgül'ü tebrik ederek yeni görevinde başarılar dileyen Vali Tapsız, son yıllarda yapılan çalışmalarla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin tercih edilen ve saygın bir konuma geldiğini söyledi. Vali Tapsız, üniversitenin gerek alt yapısı ve gerekse öğrencilerine sunduğu teknik ve sosyal imkanlarla öğrencilerine çeşitli avantajlar sunduğunu söyledi. Özgün bir yapıya sahip olan üniversitelerin bilimsel çalışmalara kaynaklık eden ve bu yönüyle ön plana çıktığı eğitim yuvaları olması gerektiğini söyleyen Tapsız, üniversitelerin yapılan ve yapılacak akademik ve bilimsel çalışmalarla ülkemizin uluslararası alandaki gelişimine önemli katkılar sağlayacağına olan inancını belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Akgül'de Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin yapılan çalışmalarla birlikte çağdaş eğitim normlarına sahip bir yapıya kavuşturulduğunu belirterek, bundan sonra da aynı azim ve kararlılık içerisinde yürütülecek çalışmalar sayesinde üniversitemizi her yönüyle daha etkin, bilimsel gelişmelere öncülük eden bir konuma getirebilmek için çalışacaklarını söyledi.

(MD-AH-Y)



01.02.2017 10:10:26 TSI

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