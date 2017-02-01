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Erzurum Barosunu Paris' te Genel Sekreter Av. Şenpolat temsil etti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Barosunun başarılı ismi Baro Genel Sekreteri Av. Ömer Faruk Şenpolat, Türkiye Barolar Birliği tarafından Paris'te düzenlenen 'Adli Yardım İyileştirilmesi Semineri'ne katıldı.

ERZURUM 'U PARİS'TE BAŞARILI AVUKAT ÖMER FARUK ŞENPOLAT TEMSİL ETTİ

Paris'te düzenlenen seminere Adalet Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Bülent Kayaş, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetik Hâkimi Soner Özcan, Adalet Bakanlığı Strateji ve Geliştirme Daire Başkan Yardımcısı Kubilay İnan, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato, Ankara Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, Erzurum Barosu adına Genel Sekreter Av. Ömer Faruk Şenpolat katıldı.

Adalet Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Bülent Kayaş, "Paris'te düzenlenen seminere Erzurum Baromuz adına katılan Erzurum Baro Genel Sekreteri Av. Ömer Faruk Şenpolat'ı tebrik ediyor, Bu önemli çalışmada katkı sağlayan Avukat Şenpolat'a, teşekkür ediyor, Erzurum Barosu'na başarılar diliyoruz." dedi.

Heyet Paris'te Fransa adalet Bakanlığı dahil bir dizi resmi görüşmelerde bulunacak.

(ERZ-AT-Y)



01.02.2017 10:12:02 TSI

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