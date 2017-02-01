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Beyoğlu'nda çocuklar anneleriyle Çikolata Atölyesi'nde eğlendi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:07
Beyoğlu'nda çocuklar anneleriyle Çikolata Atölyesi'nde eğlendi
Beyoğlu'nda çocuklar anneleriyle Çikolata Atölyesi'nde eğlendi

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda "Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller" Projesi kapsamında düzenlenen "Anne Olmak" programının güz dönemi eğitimleri tamamlandı. İki ay süren eğitimlerin sonunda düzenlenen Çikolata Atölyesi'nde anneler çocuklarıyla birlikte çikolata yaparak doyasıya eğlendi.
Beyoğlu Belediyesi ile Kültür Kenti Vakfı ortaklığında, Bernard Van Leer Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller" Projesinin 2016-2017 güz dönemi eğitimleri tamamlandı. Proje kapsamında Beyoğlu'nda aileleri çocuğun iyilik halini gözeterek bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Anne Olmak" programı ile 0-3 ve 4-6 yaş çocuk sahibi annelere iki aylık bir eğitim verildi. Eğitimler, anne ve çocukların katılımıyla Aynalıkavak Semt Konağında düzenlenen Çikolata Atölyesi ile son buldu. Anneler Çikolata Atölyesi'nde çocuklarıyla birlikte birbirinden güzel çikolatalar hazırladı.

Annelere çocuk gelişimi konusunda eğitim verildi
Anne olmak, çocuğu gelişimsel özellikleri, medyanın çocuklar üzerindeki etkisi, şiddetin olumsuz etkileri, aile sınırları ve teknolojinin sağlıklı kullanımı gibi konuların yer aldığı 'Anne Olmak' Programı 8 haftada tamamlandı. Programa katılım gösteren anneler çocuk gelişimi konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenirken çocuklarıyla iletişim becerilerini geliştirdi.

Çikolata Atölyesi'nde babalar da unutulmadı
Eğitimlerin sonunda düzenlenen Çikolata Atölyesi'ne 20'den fazla anne çocuklarıyla birlikte katılım göstererek beraber çikolata topları yaptılar. Babalarında unutulmadığı atölyede, çocuklar anneleriyle birlikte babaları için lokum çubukları hazırlandı. Günün sonunda çocuklar kendi elleriyle hazırladıkları çikolata toplarının tadını anneleriyle paylaşarak çıkardı.

Çocuğumla iletişim kurma anlamında çok faydası oldu
"Anne Olmak" programına katılan kursiyerlerden Müjde Biçer, 'Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller' projesini iki yıldır takip ettiğini belirterek, "Çocuklarımız ve kendimiz için elimizden geldiği kadarıyla tüm programlara katılmaya çalışıyoruz. Bu programı da duyunca katıldık ve çok da memnun kaldık. İyi ki de gelmişiz. Benim için her anlamda çok şey değişti. Çocuğumla iletişim kurma anlamında bana çok faydası oldu" dedi.
(HB-BA-Y)

01.02.2017 10:12:11 TSI
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