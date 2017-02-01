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Başkan Büyükkılıç: "Muhtarlarla işbirliği içindeyiz"



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde 81 mahalle bulunduğunu ve her mahalle muhtarı ile her zaman iç içe ve birlikte istişare içerisinde çalıştıklarını bildirdi.

Mahalle muhtarlarının yerel alanda beklentilerin, eksikliklerin ve istenilenlerin neler olduğunu en iyi bilen ve takip eden kişilerin olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye ile muhtarların işbirliği ve dayanışma içinde çalışmanın mahalleliye hizmet olarak yansıdığını belirtti.

Sosyal ve spor tesisi, kapalı yüzme havuzu, açık alan fitnes aletleri

Belediye olarak geri dönüşüm de örnek ve referans gösterildiklerini bunda mahalle muhtarlarının büyük katkısı olduğunu kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"81 mahalle muhtarını bir araya getirerek hem iş görüşmesi yaptık hem de birçok konuyu gündeme getirerek fikirlerini aldık. Muhtarlarımıza acil yapılması gereken 3 hizmet ve yatırımı belirtiniz sorusunu yazılı istedik. Ortak nokta, belediyemizden istekleri sosyal ve spor tesisleri ile sanat ve meslek edindirme kurs yerleri ile açık alan spor merkezleri oldu. Önceleri yol, asfalt, ve kaldırım talep eden muhtarlar şimdi kapalı yüzme havuzu, spor tesisleri, kapalı semt pazar yerleri ve doğa temalı parklar istemektedirler. Melikgazi Belediyesinin yatırım ve hizmetleri sonucu ilçenin fiziki yapısı değiştiği gibi, bireylerin sosyal ve yaşam tarzlarında değişmiştir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; 'nereden nereye'. Hizmet çıtası yüksek olan bir belediye de muhtarlar toplantısı daha nezih ve yapıcı olmaktadır. Bu toplantı da muhtarlarımıza Melikgazi İletişim Merkezini tanıttık ve gezdirdik. Hem bilgilendirdik hem de uygulamasını bizzat tanık olarak mahalle sakinlerine anlatmalarını istedik."

Kocatepe Mahalle Muhtarı Ergün Koçer, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç'a plaket verdi. Kıranardı mahalle Muhtarı Recep Çopur, taşkın su kanalı ve doğalgaz hattı ile daha ucuza daha çok ısındıkları için teşekkür etti. Köşk Mahalle Muhtarı Dilek Üstündağ ise, yapılan yatırım ve hizmetler ile mahalleye yeni kimlik katıldığını ve modern ve planlı yapıları ile prestij mahalleler arasında yer aldıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi, KASKİ, TEK, Kayserigaz, Otobüs işletmesi ile Melikgazi Belediye Daire Müdürlerinin katıldığını toplantı da Başkan Memduh Büyükkılıç, toplantı öncesi muhtarlara belediye yemekhanesinde öğle yemeği ikramında bulundu.

(SK)



01.02.2017 10:17:01 TSI

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