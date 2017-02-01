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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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12 Yıldız Şehri Ödülü 3. kez Karşıyaka'nın

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:12
12 Yıldız Şehri Ödülü 3. kez Karşıyaka'nın
12 Yıldız Şehri Ödülü 3. kez Karşıyaka'nın

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Karşıyaka Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin en prestijli ödüllerinden biri olan "12 Yıldız Şehri" unvanını 3. kez almaya hak kazandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Kenti sokakta, halkla birlikte yönetiyoruz. Yerel yöneticilik anlayışımızın Avrupa Konseyi'nde karşılık bulmasından mutluyuz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından verilen "12 Yıldız Şehri" unvanına 3. kez layık görüldü. Karşıyaka Belediyesi, bugüne kadar hayata geçirdiği örnek hizmetleri göz önünde bulundurularak, Ege ve İzmir'den ödüle ulaşan tek belediye oldu. Fransa'nın Strasbourg kentindeki ödül törenine Karşıyaka Belediyesi'nin yanı sıra, aday kentlerin temsilcileri de katıldı. Avrupa çapında büyük prestij getiren bu ödül, Karşıyaka'ya yeni stratejik işbirliği ve proje ortaklıklarının kapılarını açacak. "12 Yıldız Şehri" unvanı, yeni hibe kaynaklarının bulunmasına ve bu kaynakların daha etkin kullanılmasına da katkı sağlayacak.

"Mutluyuz, gururluyuz"
Avrupa'nın en prestijli ödülünü 3. kez Karşıyaka'ya getirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Halkın içinde, her kesime dokunan ve toplumu kucaklayan yönetim anlayışımız Avrupa Konseyi tarafından bir defa daha ödüle layık görüldü. Bu ödülün, yatırımlar ve gelişim konusunda Karşıyakamıza yeni imkanlar sağlayacağını düşünüyorum. Karşıyaka halkımız ile birlikte daha iyilerini yapmak için çalışacağız" diye konuştu.

Ödül için neler yapıldı?
12 Yıldız Şehri Projesi kapsamında, 2016 yılı için belirlenen 'Kültürel Çeşitliliğe Sahip Toplumlarda Birlikte Yaşamak' ana temasına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Yörük Şenliği, Aktif Şehir uygulamaları, Aile Üniversitesi Projesi gibi toplumsal katılımcılığı artıran çalışmalar, ödülün bir kere daha Karşıyaka'ya getirilmesinde etkili oldu.
(CA)

01.02.2017 10:17:33 TSI
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