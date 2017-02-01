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Danimarka Büyükelçisi Olling, Sergi açılışına katıldı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:13
Danimarka Büyükelçisi Olling, Sergi açılışına katıldı
Danimarka Büyükelçisi Olling, Sergi açılışına katıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling, Kilis'te, resim sergisinin açılışına katıldı.
Kilis Belediyesi ile ortak yürütülen projeleri, Kilis Belediyesinin ve DRC'nin büyük başarılarını bizzat yerinde incelemek ve Hacı Hatice Kazancıoğlu Sosyal Tesisinde bulunan resim sergisinin açılışını gerçekleştirmek üzere Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling Kilis'e geldi. DRC ve Kilis Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında maddi imkanları yetersiz olan çocuklara eğitim, dil öğrenme ve çeşitli kursların tamamen ücretsiz verilmesi ve Kilis Belediyesi Hacı Hatice Kazancıoğlu Sosyal Tesisinin imkanlarının kullanılması adına yürütülen projede büyük bir rol oynayan ve destek veren Kilis Belediyesinde yapılan eğitimleri ve öğrencileri ziyaret eden Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling'i Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Selçuk, Etüt ve Proje Müdürü Hüseyin Erkmen ve DRC temsilcileri karşıladı.
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling, tesislerde gezdikten sonra Belediye Başkanı Hasan Kara'dan bilgi alan Büyükelçi Olling, tesislere ve yapılan çalışmalara hayran kaldı. Büyükelçi Olling, daha sonra , resim sergisinin açılışına katıldı.
(MAD-SD-Y)

01.02.2017 10:17:34 TSI
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