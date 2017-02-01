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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum'a Temiz Hava Merkezi Bölge Müdürlüğü kuruldu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:14
Erzurum'a Temiz Hava Merkezi Bölge Müdürlüğü kuruldu
Erzurum'a Temiz Hava Merkezi Bölge Müdürlüğü kuruldu
- Bölge Müdürü Çivicioğlu, göreve başladı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Hastaneler Caddesi üzerinde bulunan Çevre Şehircilik Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü'ne ait olan bina, baştan ayağa restore edilerek çok önemli bir birim oluşturuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 8 ilde kurulan 'Temiz Hava Merkezi Müdürlüğüne Resul Çivicioğlu getirildi.
11 İLİN HAVA ÖLÇÜM RAPORLARI ERZURUM'A GÖNDERİLECEK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 8 ilde kurulan 'Temiz Hava Merkezlerinden biri de Erzurum'a Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi kurularak teşkilatlandırma çalışmalarına başlandı.
11 İLE 24 ADET HAVA ÖLÇÜM CİHAZI KURULDU
Çevre Bakanlığı'na bağlı Erzurum Temiz Hava Merkezi Bölge Müdürü Resul Çivicioğlu, Bakanlığın kurduğu temiz hava laboratuvarlarının belediyeler başta olmak üzere birçok kuruma faydası olacağını yeni teşkilatlandırmanın özellikle kurumlara faydası olacağını belirterek açıkladı. Bölge Müdürü Çivicioğlu, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: 'Merkezi Erzurum'da kurulan ve 11 ili kapsayan Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğüne bağlı hava kalitesinin tespiti ve çalışması başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı olarak mevcutta bizim 11 il de 24 adet hava ölçüm istasyonlarında hava kalitesi ölçümleri yapılacak. En azından şehircilik anlamında yapılacak çalışmalara yön verecektir. Temiz hava en fazla neredeyse oraya imar yapılacak. Özellikle kış ve yazın hava kalitesi ölçümü yapılıyor. Bizim bölgemizde kışın ısınmada kaynaklı hava kirliği yaşanmaktadır. Gaye veri elde etmek ve nerede nasıl bir kirlenme olduğunu tespit Ederek bu bölgenin kirliğinin önüne geçmek olacaktır. Temiz hava eylem planlarını belediyelere, çevre şehircilik il müdürlüklerine yapılan denetimlerin raporunu gönderiyoruz. Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Gümüşhane, Ağrı, Iğdır, Kars illerinden gönderilecek rapor analizler Bakanlığımızda değerlendirilecek. Teşkilatlanma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.'
(ERZ-AT-Y)

01.02.2017 10:17:55 TSI
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