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Kayserispor yönetiminden KTO'ya ziyaret

- KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:

- "Kayserispor önem verdiğimiz kurumların başında geliyor"



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Haber : Ali Göç

Kamera : Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Kurumlar arasında bu tür dayanışmanın, bu tür yakınlaşmanın olduğu bir ilde yaşıyoruz. Kayserispor da bizim çok önem verdiğimiz kurumlardan biridir. Çünkü Kayserispor, Kayseri'yi temsil ederek Kayseri'nin bir markası haline gelmiş ve Kayserisporumuzun başarılı olması ilimizin hem ekonomik manada hem de sosyal manada daha yukarlara çıkmasına vesile olacak bir durumdur. Odamıza yapmış olduğunuz bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir de, "Kayserispor diye Kayserililerin bir ortak değeri vardır. Bu elle tutulur bir şey değil ama çok ciddi bir marka. Eğer iyi yerlerde olursa, iyi şekilde desteklenirse Kayseri'nin her alanda tanıtılmasını sağlayacak ve Kayseri'nin normal değerine değer katacak bir kıymettir. Bizde ziyarete gittiğimiz yerlere bir talep ile gitmiyoruz. Herhangi bir şekilde bizi destekleyin falan da demiyoruz. Zaten gereken yapılıyor. Biz, size ait olan, sizin üyelerine ait olan bu güzel müesseseyi yönetmek ve nöbetimizi tutmak üzere devraldık. Sizin malınızı ve değerinizi yönetmek üzere yola çıktığımız bu günlerde bizden istedikleriniz nedir? Sizin malınızı biz nasıl koruruz? Sizin malınızı daha yukarılara nasıl taşırız? Siz, size ait olan bu malın korunmasında ve daha yukarlara taşınmasında ne gibi desteklerde ve tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Bunlar için ziyarette bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

(AG-SK)



01.02.2017 10:19:40 TSI

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