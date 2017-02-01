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Kordon'a "tente" uyarısı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:17
Kordon'a "tente" uyarısı
Kordon'a "tente" uyarısı

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Kordon Yönetmeliği'ne uymayan tenteler için verilen yasal süre sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 6 Şubat Pazartesi gününe kadar tentelerini kaldırmayan 53 işletmeyle ilgili işlem başlatılacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kordon'da belirlenen tente prototipine uymayan esnafla ilgili yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kalbinin attığı Kordon'da kent estetiğini sağlamak, yaya haklarını gözetmek ve bölgeye karakter kazandırmak amacıyla geçtiğimiz yıl Kordon Yönetmeliği'ni yeniden düzenlemişti. Bölgedeki işletme sahiplerinden gelen talepleri de dikkate alarak iki tip tente projesi hazırlayan belediye, gerekli değişiklikleri yapmaları için işletmelere süre vermişti. 13 Mayıs 2016 tarihinde yönetmeliğin belirlediği kurallara uygun olarak, Konak bölgesinde faaliyet gösteren 87 işletmeye tentelerini değiştirmeleri için 30 iş günü içerisinde Konak Belediyesi'ne başvurmaları gerektiği bildirilmişti. Bu süre içerisinde sadece 34 işletme başvuruda bulundu; bunlardan 4 işletmenin tentesi yönetmeliğe uygun olarak değiştirildi. 30 işletmenin eksikliklerini tamamlaması için, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeleri devam ediyor. Ancak 53 işletme konuyla ilgili hiçbir şekilde başvuruda bulunmadı.

53 işletmeye son uyarı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'ne başvuru yapmayan 53 işletmeye, 30 Ocak tarihinde bir yazı göndererek, Kordon Yönetmeliği'nin 2. bölümüne göre işgale konu olan malzeme ve donanımları kaldırması hususunda 7 gün süre verdi. Sürenin 5 Şubat Pazar günü sona ereceğini, 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren tentelerini kaldırmayan işletmeler hakkında yasal işlem yapılacağını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri şu açıklamayı yaptı: "Şu an hali hazırda işletmelerin yönetmeliğe aykırı olarak yaptığı eklentiler ve brandalar ekiplerimiz tarafından kaldırılıyor. İşletmelere yönetmelik gereği belirlenen tenteleri uygulamaları için verdiğimiz süre sona erdi. 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren mevzuata uygun olmayan tenteleri sökmeye başlayacağız. Bu süre zarfında başvurularını yapmayan işletmelerin ön taraftaki kullanım hakkını iptal edeceğiz. Bununla ilgili işletmeleri bir hafta öncesinden yazılı olarak uyardık. Vatandaşlardan ve esnafımızdan gelen talepleri de dikkate alarak revize ettiğimiz Kordon Yönetmeliği ile kentin en önemli dinlenme, gezi ve eğlenme mekanı olan bu güzide bölgeyi koruma konusunda kararlıyız. Yönetmelikte belirlenen standartlar ile hem yayalara ve bu bölgelerdeki apartman sakinlerine daha rahat kullanım imkanı sağlanacak hem de Kordon'un estetik görünümünü geliştireceğiz."
(CA)

01.02.2017 10:21:03 TSI
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