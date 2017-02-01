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Çaldıran'da muhtar ve kurum amirleri ile istişare toplantısı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakam Tekin Dündar, muhtar ve kurum amirleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Çaldıran Kaymakam Tekin Dündar öncülüğünde mahalle muhtarları ve ilçe kurum amirleri bir araya geldi. Sosyal Hizmet Merkezi gösteri salonunda yapılan toplantıya 70 mahalle muhtarı yanı sıra 16 kamu kurum amiri iştirak etti. İdarecilerin görevlerini yaparken vatandaşın sorunlarına sıcak ve yapıcı yaklaşmalarının gerektiğini vurgulayan Kaymakam Dündar, "Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın tüm kurumlarımızdan mutlu ve huzurlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamalıyız. Dairelerinize işini yaptırmak için gelen vatandaşlara güler yüzlü davranmanızı bekliyorum. Sonuç da siz nasıl ki bir başka daireye işinizi yaptırmak için gittiğinizde güler yüzle karşılanıyorsanız, vatandaşımızın da aynı sizin gibi karşılanmasını ve işlerinin kısa bir süre içerisinde bitirilmesini sizlerden bekliyorum'' dedi.

Kaymakam Dundar, muhtarların istek ve önerilerini dinleyerek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon sağlanmak suretiyle ilçedeki kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması konusunda hep birlikte gayret sarf edeceklerini dile getirdi.

(EKİP-ŞAK-Y)



01.02.2017 10:22:11 TSI

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