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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum'un altın çocuklarına önemli görev

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:18
Erzurum'un altın çocuklarına önemli görev
Erzurum'un altın çocuklarına önemli görev
- TRT Erzurum Müdürlüğü THM çocuk korosuna EYOF'ta önemli görev

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - TRT Erzurum Müdürlüğü bünyesinde ve Radyo Müdürlüğü sorumluluğunda çalışmalarını sürdüren THM Çocuk Korosuna EYOF (Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali) Açılış Töreninde "İstiklal Marşımızı seslendirme" görevi verildiği belirtildi.
Şefleri TRT Sanatçısı Yıldız Demirkol Savaş yönetiminde çalışmalarına aralıksız devam eden koro, yaptığı canlı radyo yayınları ve katıldığı Halk Konserleri ile Erzurum'un gururu haline gelmiş, her faaliyeti ile ses getirmişti. TRT THM Çocuk Korosu, şimdi de verilen bu önemli görevin bilincinde olarak 70 çocuktan oluşan kadrosuyla Erzurum'un sesini tüm dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.
(ERZ-AT-Y)

01.02.2017 10:23:08 TSI
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