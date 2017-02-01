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Başkan Altay: "Selçuklu 50 ilden 77 ülkeden büyük"

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:20
Başkan Altay: "Selçuklu 50 ilden 77 ülkeden büyük"
Başkan Altay: "Selçuklu 50 ilden 77 ülkeden büyük"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teknik incelemelerde bulunmak üzere Selçuklu'ya gelen Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı. Başkan Altay'ı makamında ziyaret eden heyet, ziyaretin ardından Encümen Salonunda gerçekleştirilen tanıtım programına katıldı.
Selçuklu ilçesi ve yürütülen belediyecilik faaliyetleri hakkında heyete bilgi veren Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Selçuklu, 622 bin 846 nüfusu ile Türkiye'de 50 ilden ve dünyada 77 ülkeden büyük bir ilçe. Bu büyüklükte bir ilçenin katma değerini arttırmak için önemli yatırım ve hizmetleri hayata geçiriyoruz. Altyapı ve asfalt, temizlik, park bahçeler, sosyo-kültürel çalışmalar ve hayatın her alanına etki eden önemli hizmetleri Selçuklu'ya ve Konya'ya kazandırmaya gayret ediyoruz. Tüm bu belediyecilik hizmetlerini yerine getirirken Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi, Selçuklu Kongre Merkezi gibi prestijli eserleri ilçemize, şehrimize ve ülkemize kazandırıyoruz" dedi.
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve beraberindeki heyeti Selçuklu'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, "Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve başkan yardımcısı, meclis üyesi ve birim müdürlerinden oluşan heyete gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Sayın Başkanımız ve beraberindeki heyet ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız ve Konya'yı ve Selçuklu'yu tanıtma fırsatı bulacağız. Gerçekleşen bu ziyaretin iki ilçe içinde hayırlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Konya, Selçuklu Medeniyetine başkentlik yapmış ve tarihin izlerini günümüzde de taşıyan önemli bir şehir. Hz. Mevlana'dan dolayı da huzur ve gönüller şehri. Kadim Medeniyetin ismini taşıyan Selçuklu, Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'ın ilçeye kazandırdığı modern ve prestijli hizmetler sayesinde standartların üzerinde bir şehir haline gelmiş. Başarılı çalışmalarının devamını diliyor ve karşılıklı fikir alışverişi ile belediyecilik deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Selçuklu Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen tanıtım programının ardından heyet, Tenis Kortu, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Kongre Merkezi, Sancak Yüzme Havuzu, Şehit Mustafa Çizmeci Spor Salonu'nda teknik incelemelerde bulundu. Ziyaretleri sırasında heyete eşlik eden Başkan Altay, tesisler hakkında bilgilendirme yaptı.
Ziyaret programının ikinci gününde heyet, Mevlana Müzesi, Tarihi Bedesten Çarşısı, İnce Minareli Medrese, Alaaddin Tepesi ve Sille'yi ziyaret etti.
(AH-Y)

01.02.2017 10:24:55 TSI
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