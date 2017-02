YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. BİGACEM'den Rektör Yardım'a ziyaret

BİTLİS (İHA) - Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Yönetim Kurulu üyeleri, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necip Erdal Yardım'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

BİGACEM Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Çiriş, Başkan Yardımcısı İlhan Karabulut, Genel Sekreter Hakan Okay ve yönetim kurulu üyeleri Şener Toktaş ve İbrahim Yaldız, Rektör Prof. Dr. Necip Erdal Yardım'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yardım, yenilikçi ve projelere dayalı bir anlayışta olduğunu, toplumun her kesiminden olumlu destekler alarak Bitlis Eren Üniversitesinin ve Bitlis'in gelişimine katkı sunacağını söyledi. Olumlu projeleri değerlendirerek, enerji kaybı yaşamadan yola devam edeceklerini belirten Yardım, "Ben olumlu ve projeci bir anlayışa sahibim. Elimizden geldiğince Bitlis Eren Üniversitesini ileriye doğru götürmek amacındayız. Bunu hep birlikte yapacağız. Ziyaretiniz beni ziyadesiyle memnun etti. İlerleyen günlerde Bitlis'te görev yapan basın mensupları ile de bir araya gelmeyi amaçlıyoruz" dedi.

BİGACEM Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Çiriş ise, Bitlis'e yapılacak olan olumlu projelerde her zaman yanlarında olacaklarını ifade ederek, "Biz basın mensupları haklının yanında, haksızın karşısında oluruz. Olumlu her projeye destek veririz. Üniversiteler ilin gelişiminde önemli yere sahiptir. Gazeteci olarak bizlerde üniversitenin yaptığı çalışmaları halka duyurma aşamasında üzerimize düşeni layıkıyla yerine getireceğiz. Yeni görevinizde başarılar dilerim" diye konuştu.

01.02.2017 10:25:37 TSI

