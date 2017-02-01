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DÖGEM'de kayıtlar devam ediyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Döşemealtı'nda yaşayan 14-25 yaş arası gençlerin yerel yönetimlerde söz sahibi olması ayrıca gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı da bulunabilmek amacıyla kurulan Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) de ikinci dönem kayıtları devam ediyor.

16 Ocak başlayan DÖGEM kayıtları 3 Şubat tarihinde sona erecek. Yüzde 50 cinsiyet kotası ve engellilere pozitif ayrımcılık uygulanacak projede yer alabilmek için onlarca genç başvuru yapıyor. Döşemealtı Belediyesi içerisinde yer alan DÖGEM Proje koordinatörlüğüne gelerek başvuru yapan gençlere önceki dönem Genç Vekilleri de yardımcı oluyor ve DÖGEM ile yaşadıkları deneyimleri paylaşıyor.

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Mülakat yapılacak

Ön kayıtların ardından bağımsız bir kurul tarafından mülakatlarla belirlenecek 50 genç vekil, 1 yıl boyunca Döşemealtı İlçesi'nin genç vekili olarak görev yapacak. Genç vekiller daha sonra kendi Genel Kurullarını yapıp yönetimlerini belirleyecek ve çalışmalarına başlayacak. Döşemealtı Belediyesi Meclis Salonun da her ay genel kurul toplantısı yapacak genç vekillerin almış oldukları kararlar Döşemealtı Belediyesi'nin Meclis Toplantılarında tavsiye niteliği taşıyacak.

Döşemealtı'nın Genç Vekilleri, DÖGEM bünyesinde Avrupa Birliği Projelerine katılma fırsatı bulurken aynı zamanda DÖGEM Akademi bünyesinde de ücretsiz sosyal, kişisel, mesleki eğitimlere de katılabilecek.



Eğitim de alacaklar

Meclis üyelerine, temel vatandaşlık hakları, liderlik, etkili iletişim, beden dili, etkili sunum, yerel yönetimler, Avrupa Birliği proje döngüsü yönetimi, kalkınma ajansları proje döngüsü, küresel ısınma ve ekoloji, girişimcilik ve KOSGEB projeleri, yabancı dil, stresle mücadele, boş zaman yönetimi ve dinlenme eğitim seminerleri verilecek.

(SM-



01.02.2017 10:26:17 TSI

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