YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TSYD Antalya Şubesinden emniyet müdürüne ziyaret

TSYD Antalya Şubesinden emniyet müdürüne ziyaret



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) Antalya Şubesi başkanı Emin Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'ya ziyarette bulundu.

TSYD Antalya Şube Başkanı Emin Demir, Başkan Vekili Ahmet Geven, Genel Sekreter Zafer Varol ve Sayman Ali Tongülüs, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'yı makamında ziyaret ederek sporda gündemdeki konuları görüştü. Sporu seven ve kendisi de bir süre sporculuk yapan Celal Uzunkaya ile çeşitli spor konularını görüşen TSYD Antalya Şubesi başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Uzunkaya'ya Antalya spor basınının Antalya stadında maç günleri yaşadığı sıkıntıları aktardı.

Emniyet Müdürü Uzunkaya ise, her şeyden önce güvenliğin geldiğini, basın mensuplarının yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için de gerekenin yapılacağını belirtti.

(AA-



01.02.2017 10:26:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER