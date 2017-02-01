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AK Parti'den referandum hazırlığı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:29
AK Parti'den referandum hazırlığı
AK Parti'den referandum hazırlığı
- AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda:
- "Bu şer güçlerine bir daha fırsat vermemeliyiz"

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Memur-Sen Van Şube Başkanı Osman Ayşin ile Hızır Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve AK Parti eski milletvekili adayı Faruk Alpaslan'ı ziyaret ederek, referandumda 'evet' sözü aldı.
Başkan Zahir Soğanda ve beraberindeki partililer, ilk olarak Memur-Sen Van Şube Başkanı Osman Ayşin'i ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Zahir Soğanda, "Şu anda başkanlık sisteminin karşında kimler olduğuna baktığımızda, başkanlık sisteminin ne kadar doğru olduğunu göreceğiz. PKK, FETÖ, DHKP-C bunlarla birlikte HDP ve CHP kol kola girmiş 'evet' diyenlerin karşısında 'hayır' diyenler olarak ortaya çıkmışlardır. Burada ben özellikle STK'larımıza, kanaat önderlerimize, odalarımız ve halkımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Bu şer güçlerinin bir daha memleketimiz üzerindeki bu emellerine fırsat vermemeliyiz" dedi.
AK Parti olarak 2 Kasım 2015 tarihinden itibaren çalışmalara başladıklarını ve bu kapsamda halkla bütünleştiklerini anlatan Soğanda, "Diğer taraftan da çukur siyaseti nedeniyle ilimize gelen PKK terör örgütü ve HDP mağduru olan 20 bin civarındaki ailemizi ziyaret ettik. Yaklaşık 2 aydır da bizler teşkilatlarımızla birlikte mahalle yönetimlerimizi oluşturarak bu alanda çalışmalarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.
Referanduma hazırlık anlamında da yaklaşık 8 bin kişinin sandık ve benzeri görevlerinde yer almak üzere hazır olduğunu söyleyen Av. Soğanda, "Bizler bu çerçevede ziyaretlerimizi de sürdürdük. STK'ların hemen hemen hepsini, medya gruplarını, kanaat önderlerini ve sendikalarımızı ziyaret ettik. Bu anlamda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burada birilerinin zulmü altında inim inim inleyen bu halka kucak açmak ve devletin şefkat eliyle birlikte, kirli siyasetin yanında temiz siyasetin de olduğunu göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"Bu kabul edilebilir bir durum değil"
8 yıldan bu yana Van Belediyesinde HDP kadrolarının iş başında olduğunu hatırlatan Soğanda, "Bunların memleketimize hiçbir şey yapmadıkları gibi 1 katrilyon civarında bir borç bırakmaları çok manidardır. Vanlı hemşehrilerimin bunu bilmesi gerekir. Bu da devletin kayyum atamasının ne kadar isabetli olduğunun göstergesidir. Halkın kanını emeceksiniz. Devlet almış olduğu vergileri size gönderecek, sizler de bunu halkın kanını emen terör örgütlerine aktaracaksınız, bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu borcun ve devletin gönderdiği paraların hesabının sorulması gerekir. Bunun en büyük yolu seçimlerdir. Halkın da bu anlamda bunlardan hesap sorması lazım" şeklinde konuştu.
STK ve sendika yöneticilerinden saflarını belli etmelerinin yanında sahaya inip kapı kapı dolaşarak bunları halka anlatmaları çağrısında da bulunan Soğanda, "Hem Türkiye hem Ortadoğu için hem de ilimiz için bu bir milattır. Yıllardır terör örgütlerinden dolayı iradesini sandığa yansıtamayan bu halk, gerçek anlamda iradesini sandığa yansıtacak bir dönemi yaşamaktadır. Burada bir kesime daha seslenmek itiyorum, o da HDP ile PKK ikilisidir. Bular özellikle de kırsalda o kanlı dişlerini tekrar göstermeye başlamışlar. Buna müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Burada sendika başkanlarından 'evet' sözü alan Başkan Soğanda ve beraberindekiler, daha sonra Hızır Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve AK Parti eski milletvekili adayı Faruk Alpaslan'ı ziyaret etti. Ziyarete AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, İl Gençlik Kolları Başkanı Suat Özdağ, il başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
(MD-MSA-Y)

01.02.2017 10:34:32 TSI
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