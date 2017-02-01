Adana'da geçen yıl çıkan yangınlarda 146 hektar orman zarar gördü
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ADANA (İHA) - Adana'da geçen yıl çıkan 132 orman yangınında 146 hektar orman zarar gördü.
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları, 2016 yılında meydana gelen yangınlar hakkında rakamsal bilgiler aktardı. Şahbazoğulları, geçen yıl Adana'da çıkan 132 orman yangınında 146 hektar ormanın zarar gördüğünü, Osmaniye'de ise çıkan 51 yangında 31 hektar ormanın zarar gördüğünü söyledi.
Yangınların çoğunlukla temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında meydana geldiğini ve birçok yangının ihmal sonucu olduğunu belirten Şahbazoğulları ayrıca, kaza, kasıt, yıldırım, elektrik hatları ve demiryolları gibi unsurlardan da orman yangınına sebebiyet verildiğini sözlerine ekledi.
(NPR-Y)
01.02.2017 10:36:33 TSI
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