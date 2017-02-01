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Lozan Mübadilleri Korosu konseri büyük ilgi gördü



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından "Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri" kapsamında 2. Gün düzenlenen Lozan Mübadilleri Vakfı Korosunun konseri büyük ilgi gördü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi salonunda yapılan ve Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Tek Park Genel Müdürü Şahabettin Küçükyazıcı, Danışman Neşat Erdoğan, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Behçet Atlı ile Tekirdağlı sanatseverlerin ilgiyle dinledikleri konserde Garip Meriç Mansuroğlu yönetimindeki koro beğenilen Yunanca ve Türkçe şarkıları seslendirerek geceye katılanlara hoş dakikalar yaşattı. Tekirdağlı sanatseverler şarkılara alkış tutarak eşlik ettiler. Konser sonunda Koro üyeleri ayakta alkışlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, konserinden dolayı koroyu kutladı ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına düzenlediği sanatsal etkinlik için teşekkür etti. Albayrak konser sonrası Koro Şefi Garip Meriç Mansuroğlu'na çiçek ve plaket verdi.

(HLD-MEF-Y)



01.02.2017 10:38:03 TSI

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