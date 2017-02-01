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Hakkari'de yol açma çalışması



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA)  Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarındaki çalışmalar devam ediyor.

Kapanan yüzlerce köy ve mezra yolunu kısa sürede ulaşıma açan İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, halen kapalı bulunun köy ve mezra yollarındaki çalışmalarını ise zorlu doğa şartlarına rağmen sürdürüyor. İl Özel İdaresi yetkilileri, 55 iş makinesi ve 72 personelle yüzlerce köy ve mezra yolunu ulaşıma açtıklarını belirterek, halen kapalı olan 5 köy ve 25 mezra yolundaki çalışmaların ise olası çığ tehlikelerine rağmen devam ettiğini belirttiler.

Köy ve mezra sakinleri ise, kısa sürede yollarını yeniden ulaşıma açan karla mücadele ekiplerine teşekkür ettiler.

(FT-MSA-Y)



01.02.2017 10:38:46 TSI

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