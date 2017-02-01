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Başkan Albayrak'tan Vali Yardımcıları ve Süleymanpaşa Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kısa bir süre önce çıkan kararnamede Mersin Bozyazı Kaymakamlığından Tekirdağ Vali Yardımcılığına atanan Suat Yıldız, Başbakanlık Hukuk Müşavirliğinden Tekirdağ Vali Yardımcılığı görevine atanan Lütfullah Gürsoy, Isparta Vali Yardımcılığı görevinden Tekirdağ Vali Yardımcılığı görevine atanan Bekir Sıtkı Hancıoğlu ile Bolu Gerede Kaymakamlığından Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Kaymakamlığı görevine atanan Arslan Yurt'u makamlarında ziyaret etti.

Vali Yardımcıları Suat Yıldız, Lütfullah Gürsoy ve Bekir Sıtkı Hanlıoğlu ile Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt'a Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili kısa bilgiler veren Başkan Albayrak, Tekirdağ'a yeni atanan Vali Yardımcıları ve Kaymakam ile beraber çalışacak olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi ve kendilerine yeni görevlerinde başarılar diledi.

(HLD-MEF-Y)



01.02.2017 10:39:35 TSI

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