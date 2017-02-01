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Yünkül, "Sağlık çalışanlarına hak ettikleri değer verilmelidir"

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:35
Yünkül, "Sağlık çalışanlarına hak ettikleri değer verilmelidir"
Yünkül, "Sağlık çalışanlarına hak ettikleri değer verilmelidir"

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Memur-Sen İl Başkan Vekili ve Şube Başkanı Gökhan Yünkül, sağlık çalışanlarına hak ettikleri değerinin verilmesini gerektiğini belirterek, "Bu anlamda hem yerel yöneticilerin bu konuda daha hassas davranmalarını hem de Sağlık Bakanlığının adil bir ek ödeme yönetmeliği düzenlemesi yapmasını acil olarak bekliyoruz" dedi.
Sağlık-Sen Bursa Şubesi Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını Memur-Sen İl Başkan Vekili ve Şube Başkanı Gökhan Yünkül yaptı. Yaptığı konuşmada sağlık ve sosyal hizmet alanındaki güncel konulara değinen Şube Başkanı Yünkül, özellikle son dönemde sağlık kurumlarında yaşanan personel eksikliğine ve ek ödemelerde yaşanan sorunlara değinerek, "Sağlık çalışanları verdikleri hizmet kalitesinin sürekli artması için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık ile çalışıyor. Bu anlamda hasta memnuniyetinin bugün ciddi manada artmasının en önemli sebebi sağlık çalışanlarının öz verili ve gayretli çalışması olduğu unutulmamalıdır. Hastanelerimizde ciddi bir personel eksikliği söz konusu. Bu konuda sağlık çalışanlarından sürekli şikayetler almaktayız. Hastanelerde özellikle hemşire eksikliği nedeniyle ciddi bir iş yükü artışı olduğunu görüyoruz. Bir çok hastanede bu eksiklik sebebi sağlık çalışanlarımız 70-80 saati bulan fazla mesai yapmaktalar. Bu personel eksikliği sebebiyle ağır iş yükü altında ezilen sağlık çalışanları daha da fazla yıpranmakta. Bundan dolayı sağlık yöneticilerimizin bu sorunun çözümü için bir an önce harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

"Sağlık çalışanlarının alın terinin karşılığı mutlaka verilmelidir"
Sağlık çalışanlarının ekonomik sorunlar da yaşadığını ifade eden Yünkül, "Sağlık-Sen olarak toplu sözleşmede aldığımız sabit ek ödeme hakkı olmasaydı belki bugün birçok hastanede çalışanlarımız ek ödeme alamayacaktı. Birçok sağlık kurumunda sabit dışı ek ödeme dağıtılamaması kabul edilecek bir durum değildir. Sağlık çalışanlarının alın terinin karşılığı mutlaka verilmelidir. Bu anlamda hem yerel yöneticilerin bu konuda daha hassas davranmalarını hem de Sağlık Bakanlığının adil bir ek ödeme yönetmeliği düzenlemesi yapmasını acil olarak bekliyoruz" diye konuştu.

"Sadece ayda 100 TL ile bir yetimi kurtarabiliriz"
İHH Bursa Şubesi ile gerçekleştirilecek olan "Her Sağlık Kurumunun Yetimi Olsun" projesine de değinin Şube Başkanı Yünkül, "Bugün ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde milyonlarca yetim çocuk bulunmakta. Sahipsiz kalan bu yetim çocuklarımız ya organ mafyalarının, ya insan kaçakçılarının ya da çocuk istismarcılarının eline düşmektedir. İnsani ve İslami bir vazife olarak bizlerin bu yetim çocuklara sahip çıkması gerekiyor. Bugüne kadar ülkemizde ve dünyada nerede bir mazlum olsa yardım elini uzatan Sağlık-Sen Bursa Şubesinin teşkilatı ve üyelerinin bundan sonrada aynı şefkat ve merhametle bu projemize destek vereceklerine inanıyorum. Sadece ayda 100 TL ile bir yetimi kurtarabiliriz. Bunun için gerekli hassasiyeti gösterecek tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız ile sağlık kurumlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.
Şube Başkanı Gökhan Yünkül'ün konuşmasının ardından İHH Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Halil Asa ve Ebubekir Armağan yetim projesi ile ilgili sunum gerçekleştirerek konu hakkında bilgiler aktardı.
İl Divan Kurulu toplantısına Sağlık-Sen Üniversite Şube Başkanı Eser Yıldırım, Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı İlyas Kaya, İHH Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Halil Asa ve Ebubekir Armağan ile birlikte sendikanın ilçe başkanları ve iş yeri temsilcilerinin katıldı.
(MA)

01.02.2017 10:40:49 TSI
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