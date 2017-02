YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkmenistan'da at yetiştirme sanatı konferansı

Türkiye Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, organizasyona, birçok ülkeden olduğu gibi Türkiye'den de akademisyenler, at uzmanları, atlar ve at binicileri için eşya, özel kıyafetler üreten şirket temsilcilerinin davet edildiğini belirtti



ADANA (İHA) - Nisan ayında Türkmenistan'da düzenlenecek uluslararası organizasyona, Türkiye'den de iş adamları ve bilim insanları davet edildi.

Dünyada At Bakanlığı bulunan tek ülke olan Türkmenistan, at ve at binicileri için özel eşyalar üreten firmaların temsilcileri ile atlar konusunda çalışma yapan akademisyenleri, 26-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Aşkabat'ta düzenlenecek 9. Uluslararası Türkmen Atı ve Dünya At Yetiştirme Sanatı Bilimsel Konferansı ve Fuarı'na davet etti.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Türkmenistan İş Konseyi'ne gönderilen davet yazısında, 9. Uluslararası Türkmen Atı ve Dünya At Yetiştirme Sanatı Bilimsel Konferansı ve Fuarı'nın, Türkmen Atları Devlet Birliği ile Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Aşkabat'ta gerçekleştirileceği, aynı tarihlerde Uluslararası Ahal Teke At Yetiştiriciler Birliği Olağan Toplantısı'nın da yapılacağı belirtildi.



Türkmen kültürünün vazgeçilmezi

Türkmenistan makamlarının davetini DEİK üyelerine ileten Türkiye Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, Ahal teke atlarının, geleneksel Türkmen kültürünün vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Avcı, konferans ve fuara, birçok ülkeden olduğu gibi Türkiye'den de akademisyenler, at uzmanları, atlar ve at binicileri için eşya, özel kıyafetler üreten şirket temsilcilerinin davet edildiğini söyledi. Etkinliklere katılmayı arzu edenlerin başvurularının Türkmen makamlarınca değerlendirileceğini belirten Avcı, başvuruları kabul edilen bazı katılımcıların ekonomi sınıfı uluslararası uçak biletleri, 25 Nisan-1 Mayıs 2017 tarihleri arasındaki konaklamaları ve yemek masraflarının karşılanacağını kaydetti.



Türk destanlarından günümüze

Türkmen halkının ulusal hazinesi ve gururu olan safkan Ahal teke atları, 3 bin yıl önce Türkmenler tarafından evcilleştirilmiş ilk at türü olarak biliniyor. Türkmen tarihinin de taşıyıcısı olarak kabul edilen Ahal teke atlarından Manas ve Dede Korkut gibi Türk destanlarında da övgüyle bahsediliyor. Ahal teke atlarının korunması ve tanıtımı için yoğun çaba harcayan, bu kapsamda At Bakanlığı kuran Türkmenistan'ın armasında da Ahal tekesi yer alıyor.



Cesur, zeki ve duygusal

Dik duruşu, uzun ince boynu, eğimli omzu, uzun sırtı ve uzun bacakları ile dikkat çeken Ahal teke atları, yumuşak bir yeleye ve sürekli hafif metalik şekilde parlayan vücuda sahip. Gözlerinin etrafı çoğunlukla siyah olduğu için gözleri badem şeklinde görünen Ahal teke atlarının kulakları diğer atlar göre daha uzun ve hafif orak şeklinde. Son derece cesur, zeki, duygusal ve bazen de inatçı olan bu atların sezgileri de çok güçlü. Sahibine daima bağlı kalan Ahal teke atları, tek biniciye alışık oldukları için binicisinin en ufak imalarını bile algılayabiliyor.

01.02.2017 10:42:45 TSI

