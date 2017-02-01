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Büyükşehirli judoculardan Türkiye derecesi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:39
Büyükşehirli judoculardan Türkiye derecesi
Büyükşehirli judoculardan Türkiye derecesi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Elde ettikleri derecelerle adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Ordu'da yapılan Ümitler Türkiye Takımlar Şampiyonası ve Ümitler 1. Lig Seçme Müsabakalarında da önemli başarılara imza attı. Judo da farkını bir kez daha ortaya koyan yeşil-beyazlı sporcular, birçok takımı geride bırakarak şampiyonada Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı.
Türkiye Judo Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Takımlar Şampiyonası ve Ümitler 1. Lig Seçme Müsabakaları, 29 Ocak tarihinde Ordu ilinde gerçekleştirildi. Gün boyu yapılan müsabakalarda performanslarıyla göz dolduran yeşil-beyazlı judo takımı, şampiyonada büyük bir başarıya imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Konya Selçuklu Belediyespor Kulübü, Samsun Balcı Gençlik Spor Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Bursa Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün judo takımlarını yenerek şampiyonada Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı. Yeşil-beyazlı judocular Ordu'da elde ettikleri derecelerle 2017 yılında Büyükler Judo Ligi'nden sonra Ümitler Judo Ligi'nde Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı.
Yeşil-beyazlı judocuları kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Baranşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak her branşta başarıyı hedefliyoruz. Son dönemlerde okçuluktan judoya, atletizmden cimnastik sporuna birçok branşta elde edilen başarılar bunu kanıtlıyor. Bu anlamda Ordu'da yapılan şampiyona da önemli bir başarı elde ederek bizleri gururlandıran sporcularımızı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına tebrik ediyorum" dedi.
(SC-Y)

01.02.2017 10:44:58 TSI
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