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Sosyolog Mustafa Aksoy: "Tarihe set çektiler"

- Türk tarihi üzerine önemli araştırmalara imza atan Sosyolog Mustafa Aksoy, müze müdürlüğü bulunmayan Artvin'in Rize Müze Müdürlüğü ile olan bağının alınarak Erzurum'a verilmesini, bölge tarihine çekilen bir set olarak değerlendirdi



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Göktürk Fırat

RİZE (İHA) - Sosyolog Mustafa Aksoy, müze müdürlüğü bulunmayan Artvin'in Rize Müze Müdürlüğü ile olan bağının alınarak Erzurum'a verilmesini, bölge tarihine çekilen bir set olarak değerlendirdi.

Sosyolog Mustafa Aksoy, Artvin'in Rize Müze Müdürlüğü'nden alınarak Erzurum'a bağlanmasının, Orta Asya'dan Rize'ye kadar ulaşan tarihsel araştırmaların bütünlüğüne set çektiğini ileri sürüp, "Artvin'de müze müdürlüğü olmadığı için önceden Rize'ye bağlıydı. Öğrendiğimiz kadarı ile yapılan yeni bir düzenleme ile Artvin, Erzurum'a bağlanmış. Bu uygulama hem kültürel olarak hem de coğrafi açıdan kabul edilemez. Çünkü Artvin ile Rize kültürü paralellik gösterir. Hemşin kültürü de Rize'den başlayarak Artvin'e uzanır. Aynı zamanda Artvinlilerin Erzurum'a taşınan kültürel eserleri coğrafi şartlar nedeniyle görme imkanı zordur. Artvin ya kendi müzesini kurmalı ya da yeniden Rize'ye bağlanmalıdır" dedi.

Aksoy, Artvin'in Şavşat ilçesinde koç başlı tarihi mezar taşlarının evlerin bahçesinde kaldırım taşı olarak kullanıldığına dikkat çekip, "Yapılan araştırmalara göre koç ve koyun heykelleri ile balbalların Türklere ait bir kültür olduğu anlaşılmıştır. Çin kaynakları da milattan önceki bin ve sonraki bin yıl aralığındaki 2 bin yıl boyunca yapılan bu heykellerin Türklere ait olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle tarihimizin araştırılmasında bu heykeller büyük önem taşımaktadır. Şavşat'ta Şatlel Kilisesi'nin bahçesinde bulunan bir koç başı ve bir ikametin bahçesinde bulunan, çamurdan korunmak için kaldırım taşı olarak kullanılan üç heykelin alınarak Rize Müzesi'ne kazandırılması gerekiyor" diye konuştu.

(GF-SO-Y)



01.02.2017 10:46:07 TSI

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