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Van'da 'işletmelerde mesleki eğitim uygulaması' toplantısı



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VAN (İHA) - Van Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Danışman başkanlığında 'mesleki eğitim tanıtımı, yönlendirme çalışması ve işletmelerde mesleki eğitim uygulaması' konulu bir toplantı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Şube Müdürü Mustafa Danışman başkanlığında yapılan toplantıya ilçe milli eğitim şube müdürleri ve RAM müdürleri katıldı. 2016-2017 eğitim öğretim yılında Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğüne bağlı okullara TEOG sonuçlarına göre yerleşecek öğrencilere yönelik mesleki ve teknik eğitimi tanıtım ve yönlendirme çalışmaları ele alındı. Çalışma kapsamında ayrıca 2017-2018 eğitim öğretim yılında işletme beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitime katılan öğrenciler ile mesleki eğitim merkezi öğrencilerine işletmeler tarafından ödenen net asgari ücretin yüzde 30'unu; işletmenin büyüklüğüne göre ise 1/3 veya 2/3 oranının da artık devlet tarafından karşılanacağı konusunda bilgiler verildi.

İlçe mili eğitim müdürlüklerince özel ve kamu kurumlarıyla 39 protokolün imzalandığı, bu protokoller sonucunda öğrencilerin işbaşında bilgi ve becerilerini artırmak için önemli bir katkı sağlanacağı da ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, ilçelerin eğitim sorunları da ele alındı.

(MSA-Y)



01.02.2017 10:51:51 TSI

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