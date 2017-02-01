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MUSKİ'den Yeni Yerleşim Bölgelerine içme suyu hattı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:49
MUSKİ'den Yeni Yerleşim Bölgelerine içme suyu hattı
MUSKİ'den Yeni Yerleşim Bölgelerine içme suyu hattı
- MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum'daki içme suyu hat çalışmaları kapsamında yeni yerleşim bölgesi olan ve içme suyu hattı bulunmayan Yeniköy (Karaova) Mahallesi Alan Mevkiine yeni içme suyu hattı çekildi.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Bekir Tosun
Kamera : Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Bodrum ilçesindeki alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum ilçesinin Mumcular bölgesinde bulunan Yeniköy (Karaova) Mahallesi Alan Mevkiinde içme suyu hattı bulunmayan yeni yerleşim bölgesi için çalışma başlatıldı. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren MUSKİ ekipleri, bölgeye yeni içme suyu hattı çekerek su sıkıntısını ortadan kaldırdı.
MUSKİ ekipleri, 10 gün devam eden çalışmalar sonucunda içme suyu hattı bulunmayan ve yeni yerleşim bölgesi olan Yeniköy (Karaova) Mahallesi Alan mevkiinde yeni içme suyu hat çalışmalarının yanı sıra bölgede mevcut ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan içme suyu hattının da borularını revize etti. Ayrıca MUSKİ ekipleri tarafından mevcut içme suyu abone hatları da yenilendi.
Bölgedeki içme suyu çalışmalarını değerlendiren MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Bodrum ilçesinde bulunan mahallelerde 2016 yılında yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda içme suyu hat çalışması gerçekleştirdiklerini vurguladı. Ülgen, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün'ün talimatları doğrultusunda il genelinde devam ettiğimiz içme suyu hat çalışmalarına Bodrum ilçemizde de hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ekiplerimiz Bodrum ilçemizin Mumcular Bölgesi Yeniköy Mahallesinde bulunan Alan Mevkiinde yeni yerleşim bölgesine içme suyu hattı çekti. Ayrıca bölgede mevcut içme suyu hattı ve içme suyu abone hatları da ekiplerimiz tarafından yenilendi. Yaklaşık 10 gün boyunca devam ettiğimiz çalışmalar sonucunda hatta suyu verdik" diyerek sözlerini tamamladı.
(BT-İK)

01.02.2017 10:54:24 TSI
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