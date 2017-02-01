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MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok oldu



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzasıyla MHP Manisa İl Başkanlığına gönderilen yazıda Kula İlçe Başkanlığına Nazım Baytok'un atandığı öğrenildi.

MHP Genel Merkezi tarafından yapılan son atamalarla Manisa'daki tüm ilçe teşkilatları tamamlanmış oldu. Son atamaları sosyal medya hesabı üzerinden duyuran MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, "MHP Genel Merkezimiz tarafından yeni ilçe başkanlığı atamaları yapıldı. Son atamalarla birlikte İlçe teşkilatlarımız tamamlanmıştır. Yeni oluşturulan güçlü kadrolarla daha verimli bir şekilde, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni atanan tüm ilçe başkanlarımızı tebrik eder, başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

MHP Kula İlçe Başkanlığına atanan Nazım Baytok ise, "MHP Kula İlçe Başkanlığına liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli tarafından atanmış bulunmaktayım. Benden önceki başkanımız değerli büyüğümüz kıymetli dava abimiz İbrahim Kilimci başkanımız ve kuruluşumuzdan günümüze kadar partimizde görev yapmış ilçe başkanları ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kendisinden Allah razı olsun. Milliyetçi Hareket Partisi ve yönetimimiz olarak ilçemizde hep birlikte omuz omuza çalışacağız. Aldığımız sorumluluğun önemini bilerek çalışmalarımıza yön vereceğiz. Birlik ve beraberlik içinde omuz omuza bu mukaddes davamızı kesinlikle en ufak kesintiye uğratmadan devam ettireceğiz. Önemli olan partimizin ve davamızın bir adım ileri gitmesi için mücadele etmektir. Devir aldığımız bu bayrağı yönetim kurulu üyelerimizle en yükseğe taşıyarak MHP iktidarı için mücadelemizi vereceğiz" şeklinde konuştu.

(HY-SC)



01.02.2017 10:54:57 TSI

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