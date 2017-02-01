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Vali Demirtaş, Karaisalılar ile bir araya geldi



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ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Karaisalı Kaymakamı Tolga Polat'ı ziyaretinin ardından, Karaisalı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe esnafını iş yerlerinde ziyaret eden Vali Demirtaş, hal ve hatırlarını sorarak, sorunlarını dinledi.

Daha sonra bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Vali Mahmut Demirtaş, kendisine iletilen talepleri not aldı. Vali Demirtaş, dile getirilen sorunların takipçisi olacağını ve gereken tüm çalışmaların titizlikle gerçekleştirileceğini ifade etti.

Vali Mahmut Demirtaş, tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak vatandaşlarla daima iç içe olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(ELF-Y)



01.02.2017 10:55:39 TSI

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