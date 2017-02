YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zafer Havaalanı ve çevresi 'cazibe merkezi' oluyor

KÜTAHYA (İHA) - Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2017 yılı ilk toplantısı ZEKA Yönetim Kurulu Başkanı Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerini kapsayan Zafer Kalkınma Ajansı'nın yönetim kurulu toplantısı Manisa Giritligil Otel'de yapıldı.

Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Uşak Valisi Ahmet Okur, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Uşak İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Nacar ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı katıldı.

Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2017 yılının 1. Yönetim Kurulu Toplantısı için bir araya geldiklerini belirterek, gündem maddeleri hakkında bilgi verdi.

Vali Yıldırım, "İlk gündem maddemiz olarak; Zafer Havaalanı çevresinde oluşumunu öngördüğümüz ve daha önce de bir fizibilite çalışması yaptırdığımız Zafer Cazibe Merkezi ile ilgili hangi proje fikirlerinin öncelikli olarak hayata geçirilmesi gerektiği noktasında bir istişare yapacağız. Zafer Havaalanı, bölgesel olması nedeniyle önem arz ediyor, çünkü Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerimizin hizmetinde. Bu bağlamda, burada geliştirilecek projeler her 3 ilimizin kalkınmasına da ciddi katkılar sunmalıdır ve sunacaktır. İkinci gündem maddesi olarak; 2017 yılı içerisinde uygulayacağımız Teknik Destek Programının künyesini değerlendireceğiz. Bu program kapsamında, Ajans olarak Bölgemizdeki kar amacı gütmeyen kurum-kuruluşların eğitim ve danışmanlık hizmetini karşılıyoruz. Her ne kadar bütçesi düşük olsa da bu program kapsamında verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile kurum-kuruluşların kurumsal gelişimine önemli katkılar sağlanmaktadır. Ajans bugüne kadar teknik destek programlan kapsamında 465 eğitim faaliyetine destek verdi ve bu kapsamda yaklaşık 25 Bin kişi farklı alanlarda eğitim hizmeti aldı. Kurumlarımızı, 3 Mart'ta ilan etmeyi planladığımız bu programa başvuru yapmaya davet ediyoruz. Üçüncü gündem maddemizde; yararlanıcılardan gelen projelere ilişkin talepleri ve projelerle ilgili gelişmeleri ele alacağız. Daha önceki toplantılarda da ifade ettiğimiz üzere mevzuatımızın izin verdiği ölçüde projelerin uygulanmasını kolaylaştırmak adına yararlanıcılarımızdan gelen talepleri olumlu karşılıyor ve bu hususta her zaman yapıcı olmaya azami gayret gösteriyoruz. Daha sonraki gündemlerimizde ise, iki yönetim kurulu toplantısı arasında ajansımız tarafından icra edilen önemli faaliyetleri ve Aralık ayı gelir-gider cetveli ile 2016 yılı nakit gerçekleşmelerini görüşerek mali durumumuzu değerlendirdik" diye konuştu. (EFE)



