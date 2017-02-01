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Yunusemre U-11 Cup sona erdi



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyespor tarafından düzenlenen Yunusemre U-11 Cup'ta geleceğin futbolcuları kıyasıya yarıştı. 8 takımın katıldığı turnuvanın şampiyonu ise Manisaspor U-11 takımı oldu.

Yunusemre Belediyespor'un altyapı sporcularını desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği turnuva küçük sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Ertuğrul Dilek Tesislerinde Manisaspor, Bucaspor, Akhisar Belediyespor, Salihlispor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Saruhanlı Belediyespor, Murat Germenspor ve Yunusemre Belediyespor takımlarının katılımı ile gerçekleştirilen maçlarda derece elde eden takımlar kupalarını ve katılım belgelerini Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan ve protokol üyelerinden aldı.

Genç sporcuları kutlayan Başkan Yardımcısı Şule Uygur, güzel bir turnuva yaşadıklarını belirterek, "Centilmenliği dostluğu bu turnuvamızda gördük. Değerli Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin selamlarını sizlere getirdim. Turnuvada başta Yunusemre Belediyespor Başkanımız Arif Alkan olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.



"Amaç gençlere futbolu sevdirmek"

Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan ise yaptığı konuşmada gelecek nesillerin sporu sevmesi amacıyla çalışmalarda bulunduklarını vurgulayarak, şunları söyledi: "Bu tür organizasyonları uzun yıllar en iyi şekilde yapacağımızı umuyorum. Gelecek nesillerimizin sporu sevmesi için bu tür çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.



Küçük sporcuların kupa sevinci

Turnuvada kupayı evlerine götürebilmek için mücadele eden küçük futbolcular kendilerine bu fırsatı sunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

Dereceye giren takımlar ise şöyle oldu: "Yunusemre Cup Birincisi: Manisaspor, Yunusemre Cup İkincisi: Akhisar Belediyespor, Altın Grup Birinci: Bucaspor, Altın Grup İkincisi: Murat Germen Spor, Gümüş Grup Birincisi: Salihlispor, Gümüş Grup İkincisi: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bronz Grup Birincisi: Yunusemre Belediyespor, Bronz Grup İkincisi: Saruhanlı Belediyespor"

(SC-Y)



01.02.2017 11:04:02 TSI

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