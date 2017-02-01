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Pamukkale Belediyesi'nin nüfusu 337 bin 444'e yükseldi

- Pamukkale'nin nüfusu binde 19,47 arttı



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DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Pamukkale Belediyesi'nin nüfusu bir önceki yıla göre binde 19,47 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2016 yılının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi rakamlarını açıklamasının ardından Denizli'nin nüfusu 1 milyon 5 bin 687 olurken, kentin nüfus bakımından en büyük ilçesi yine Pamukkale oldu. 2015'e göre binde 19,47 artan Pamukkale ilçe nüfusu 331 binden 337 bin 444'e yükseldi. Bu nüfusla Pamukkale Denizli'nin en büyük ilçesi unvanını korudu. 2013 yılında 311 bin 496 olurken, 2014 yılında320 bin 142'ye yükselirken, 2015 yılında ise ilçenin nüfusu 331 bin olarak açıklanmıştı. Son rakamlarla Pamukkale'nin nüfusu 337 bin 444 oldu.

Pamukkale Belediyesi sınırları içinde yaşayan kişi sayısı Denizli'nin 3'te birini oluşturduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale'nin ilçe nüfusuyla ülke genelindeki 26 ilden daha büyük olduğunu kaydetti.

İlçenin büyümeye devam ettiğini ve kent nüfusunun yaklaşık 3'te birinin Pamukkale'de yaşadığını ifade eden Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Hizmet verdiğimiz vatandaş sayımız artmaya devam ediyor. Pamukkale her geçen gün büyümeye devam ediyor. Belediyemizin kurulduğu 2014 yılında 320 bin olan nüfusumuz bugün 337 bin 44 oldu. Biz göreve geldiğimiz ilk günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da halkımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. 68 mahallede yaşayan tüm vatandaşlarımıza ayrım yapmadan hizmet götürmeye çalışıyoruz. Tek amacımız Pamukkale'yi daha yaşanır bir hale getirmek. 2017 yılında da önemli projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

(MT-



01.02.2017 11:06:14 TSI

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